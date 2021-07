María Isabel deja la música por problemas de ansiedad: "Es complicado lidiar con ello a diario"

Poco a poco se están dando pasos hacia delante en cuanto al tratamiento y cuidado de la salud mental, algo que hace años parecía olvidado o se le había dado poca importancia y que actualmente está a la orden del día gracias a la pedagogía y visibilización que se está haciendo sobre ello. Por ejemplo, recientemente se ha conocido uno de los casos más llamativos en el mundo del deporte, cuando la gran estrella de la gimnasia mundial, la joven estadounidense Simone Biles, se retiró de la prueba por equipos e individual para centrarse en su salud. Y en España también son cada vez más las caras conocidas que reconocen que padecen ansiedad, y la última en hacerlo ha sido la cantante María Isabel, que precisamente ha anunciado que por ello va a dejar la música con 26 años.

"Mi gente… he tomado esta decisión. Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé", ha comenzado explicando en una publicación en su cuenta de Instagram. "A día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado! Y es duro, y me da rabia… y más yo que nunca he dejado de luchar!", continúa la que fuera concursante del programa de televisión 'Tu cara me suena'.

María Isabel anuncia que padece ansiedad

Además de hablar de lo difícil que es el mundo de la música, ha anunciado que que padece ansiedad. "Por otros asuntos", cuenta sobre los motivos, alejados de la música, "me veo en la obligación de tener que tomar un respiro… tiempo para pensar, meditar, y saber el camino a seguir". "Podría decir que volveré… pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto!", explica.

Es encontes cuando comunica sus problemas de salud mental: "Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo… Os contaré con más detenimiento esto…pero ahora con lágrimas en los ojos sólo me queda deciros…".

La cantante agradece el apoyo tras finalizar su carrera

"Gracias…Gracias a todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años aquí! Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando. Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeña, siempre me habéis llevado a lo más alto!", sigue explicando la artista andaluza, a modo de agradecimiento a sus seguidores.

Y finaliza asegurando que toca meditar y reflexionar: "Y eso es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños… el ser valorado y reconocido! Pero es el momento de meditar. De pensar, de trabajar duro… y que Dios decida el camino! Os amo mucho".

La artista se hizo famosa desde muy joven al ganar Eurojunior 2004 con su canción 'Antes muerta que sencilla' cuando tenía 9 años. En 2019 firmó con Roster Music y recientemente concursó en 'Tu cara me suena 8'. Sin embargo, con 26 años ha decido poner punto y final, al menos por el momento, a su carrera musical.