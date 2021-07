Tebas responde al comunicado emitido por los clubes de la Superliga: "Cada vez son más hermanas de la caridad"

El comunicado emitido hoy por los tres clubes que pertenecen a la Superliga, Madrid, Barça y Juventus, ha provocado numerosas reacciones de los implicados. Una de las más sonoras ha sido la del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que ha cargado duramente contra la decisión judicial que desestima el recurso de reposición impuesto por la UEFA.

Además, los tres clubes confirmaron que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, revisará “la posición de monopolio que la UEFA ostenta sobre el fútbol europeo”. Esta fue la respuesta de Tebas en el acto de campeones organizado por La Liga:

"La he leído. Es el mismo juez de siempre. Ya se pronunció antes y me extrañaría que cambiase en un auto de opinión. Sería de chiste. Ya me parece de chiste lo que está pasando en ese juzgado, pero sería aún más de chiste. Si te fijas en las notas de la Superliga, han ido cambiando, cada vez son más hermanas de la caridad esos tres clubes. Ahora hablan de hacerlo todos juntos cuando Florentino dijo que iban a dar las migajas de la caridad. Al menos van entrando al convento" concluyó.

Caso Messi: "N o hay ninguna excepción"

Además, Tebas también tuvo momentos para explicar como está la situación de Messi en el FC Barcelona y el límite salarial del conjunto blaugrana: “Ellos conocen las normas de control económico y no hay ninguna excepción. A mí el Barça me dicen que tienen esperanzas de sacar a alguien de bajar el sueldo a otro. Yo creo a Laporta, que tiene información directa y si él dice que las cosas van bien, yo le creo".

"70% de gradas llenas"

Por último, ante la preocupación por una posible vuelta de público, el presidente de LaLiga explicó cuáles son las pretensiones para este comienzo de temporada: "Depende de cada comunidad autónoma. Yo espero que tengamos una media del 70% de gradas llenas cuando empiece LaLiga. La vacunación va a buen ritmo y los contagios están en un sector de edad con menos ingresos hospitalarios".