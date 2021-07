Pablo Carreño, emocionado tras ganar el bronce: "He conseguido rehacerme y ha sido gracias a toda España"

El tenista español Pablo Carreño ha logrado el bronce en tenis individual masculino en Tokio 2020 tras vencer al número uno del circuito Novak Djokovic. La emoción en el deportista gijonés ha sido visible desde el último punto que ha servido para colgarse el metal —el quinto para nuestro país tras el oro de Alberto Fernández y Fátima Gálvez en tiro olímpico mixto de esta madrugada— en los Juegos Olímpicos. "Es el mayor logro de mi vida, esto es increíble", ha explicado entre lágrimas pocos minutos después del partido.

"Después de la derrota de ayer he sentido todo el cariño y apoyo de la gente y tenía que darlo todo otra vez. Después de perder el segundo set creo que todo el mundo pensaba que esto ya estaba hecho pero he conseguido rehacerme y creo que ha sido gracias a toda España. Me habéis animado y la sensación que he tenido durante estas semanas es increíble. Es un bronce, no he podido dar más pero lo he dado todo y que ojalá os haya servido para recompensar todo el cariño que he sentido", ha señalado.

Primeras palabras de un emocionado y exhausto PABLO CARREÑO tras ganar a Djokovic y conseguir la medalla de bronce

Un cúmulo de emociones que el tenista ha soltado después del partido entre los aplausos del poco público del estadio japonés. Pablo Carreño logró la medalla de bronce tras vencer al serbio Novak Djokovic en el partido por el tercer puesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputado en el Parque de Tenis de Ariake, en tres sets, por 6-4 y 6-7 (6) y 6-3. Es la quinta medalla de la delegación española en Japón, después del oro del equipo mixto de foso olímpico integrado por Alberto Fernández y Fátima Gálvez, las platas de la taekwondista Adriana Cerezo y la kayakista Maialen Chourraut, y el bronce del 'biker' David Valero.

Las lágrimas de Pablo Carreño son las de todo un país. Más que merecido ese bronce ante Djokovic. ¡GRANDE, PABLO!

Carreño sumó además la decimotercera medalla para el tenis español en los Juegos Olímpicos, en los que la 'Armada' ha conseguido 2 oros, los de Rafa Nadal en Beijing 2008 y el de Nadal y Marc López en dobles en Río de Janeiro 2016, 7 platas y cuatro bronces, con el del tenista asturiano en Tokio 2020.