Ray Zapata: "Soy el mejor y punto, da igual el color de la medalla"

Ray Zapata ha reivindicado su sitio en la historia de la gimnasia artística nada más colgarse la medalla de plata en la final de suelo masculina de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El hispanodominicano ha brindado se ha tenido que conformar con el subcampeonato a pesar de que su ejercicio fue calificado con la misma marca que el campeón (14.933) en una polémica decisión que no ha compartido el representante español, como ha afirmado ante el micrófono de la Cadena SER en directo.

"Soy el mejor y punto, lo ha visto todo el mundo. Da igual el color de la medalla", manifestó Zapata en sus primeras palabras a los medios de comunicación tras su éxito olímpico. "Vine a por el oro, al final he conseguido una plata, pero no me voy a quejar. Feliz y contento", continuó.

En una jornada tan especial, pudo a apreciarse a Ray Zapata desbordado por las emociones e incluso llegando a las lágrimas en el podio: "He llorado, he reído, me he cabreado... he hecho todo", reconoció.

A pesar del gran resultado, la delegación española no ha terminado todo lo satisfecha que deseaba por un desenlace tan ajustado. "El ejercicio es muy bueno y por ir a clavar no he llegado a 15.3", comentó, poniendo sobre la mesa su objetivo marcado. "No tenía ni idea de que existía el desempate en gimnasia. Es una normativa que no había visto en mi vida. La voy a buscar, por supuestísimo", culminó Zapata, cuestionando la regla que ordena la clasificación primando la dificultad del ejercicio realizado.