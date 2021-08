El tenista español Rafael Nadal ha celebrado el bronce de Pablo Carreño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El reciente medallista sacó de sus casillas a Novak Djokovic en una pugna de máxima tensión que fue originó arrebatos a evitar por un "referente para muchos niños", como ha considerado Nadal en su rueda de prensa previa al Citi Open de Washington.

Antes de nada, el de Manacor, gran ausencia de la delegación española en la cita olímpica, manifestó su alegría por la nueva medalla que aporta el tenis nacional gracias a Carreño: "Me alegro mucho por él y también por España". Además, con la experiencia de haberse subido al podio anteriormente, Nadal aseguró que la presea le quedará a Carreño grabada "por el resto de su vida" porque es "un momento inolvidable".

Novak Djokovic, el señalado

El mayor señalado en la derrota fue Novak Djokovic, y no tanto por su juego como por su actitud, pagando su frustración destrozando raquetas. Una de ellas acabó incluso en una grada vacía de público por circunstancias de la pandemia: "Por suerte no había gente en las gradas y no pasó nada más, pero bueno, son cosas que ocurren de vez en cuando", alegó Rafa Nadal al respecto.

"La imagen no es la mejor", admitió, y también señaló que dependiendo de "los severos que son en los castigos" en la organización de los eventos deportivos son "más permisivos o más contundentes".

En el caso del serbio, el español valoró que se disculpara después, pero insistió en que "es importante evitar este tipo de situaciones, y más un referente para muchos niños". "Al final es el número uno del mundo y uno de los mejores de la historia", amplió, tratando de ponerse en la piel de Djokovic: "Es extraño que alguien, teniendo tanto éxito, reaccione de esta manera de vez en cuando, pero al final él es muy competitivo y reacciona así".