Twitter se mofa de un "nuevo rico" por gastar más de 4.000 euros en una cena de hamburguesas y vino caro

Enrique Moris es un usuario de Twitter que, según ha detallado en sus redes sociales, se dedica a la compra-venta de acciones y criptomonedas y al que, a juzgar por las imágenes de deportivos y playas paradisiacas que cuelga en Instagram, parece que le va bastante bien.

Pero este fin de semana ha compartido la cuenta de una cena en Marbella en la que se ha gastado más de 4.000 euros y, si esperaba despertar admiración por su poder adquisitivo y la frivolidad de sus dispendios, ha conseguido justo lo contrario.

La cuenta ofrece todos los detalles: una cena para ocho personas celebrada el pasado sábado en la que, además de guacamole, tacos y rolls, cada comensal pidió una hamburguesa de wagyu (28 euros cada una). Lo que más encareció la cena, sin embargo, fue la bebida: dos botellas magnum (1,5 litros) de champán Dom Perignon (1.000 euros) y otras dos de Moët Ice Imperial (260).

No contento con compartir con el resto del mundo cuánto se había gastado, Moris añadió un comentario sobre la actitud de los camareros: "Un club de Marbella, nos cargan 372 euros de servicio, pagamos y nos levantamos, el camarero viene corriendo cabreado preguntando si no íbamos a dejar propina. Marbella el nuevo Ibiza, engañabobos everywhere".

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar. Muchos usuarios le han afeado su ostentación y le han tildado de cateto o fantasma, recordándole que se ha gastado "10 pensiones mínimas" en una sola cena, o lamentando que no se le haya aplicado un IVA a productos de lujo.

Un club de Marbella, nos cargan 372€ de servicio, pagamos y nos levantamos, el camarero viene corriendo cabreado preguntando si no ibamos a dejar propina. Marbella el nuevo Ibiza, engañabobos everywhere pic.twitter.com/53nQz1Ub8i — enrique moris (@kike_moris) August 1, 2021

Muy libre de gastar su dinero como quiera.

Tomar Don Perignon y Moet Ice con hamburgues es una catetada de nuevo rico.

Lo más vergonzoso de esa cuenta es que pague el 10% de IVA y productos de 1a necesidad el 21%.

IVA especial para el lujo YA!! @desdelamoncloa @Yolanda_Diaz_ — PACHO HERRERA✊🏼🌹💜 (@PACHOHERRERA20) August 1, 2021

Te has gastado 10 pensiones mínimas en una puta cena de hamburguesas y ahora qué quieres, ¿Solidaridad? 😂😂Los nuevos ricos sois más imbéciles que los ricos de siempre.😂😂😂😂😂😂 — Mayte 🌿 (@Maysu69) August 1, 2021

Inventa una escenita con la propina para enseñar la cuenta. pic.twitter.com/cjincI3UaB — Rasku 🥄 (@raskub) August 1, 2021