Sanidad mantiene que se llegará al 70% de vacunados con pauta completa "antes de que acabe agosto"

Aunque la pandemia sigue presente en nuestro día a día, la vacunación sigue avanzando y poco a poco en España hay un mayor porcentaje de personas con la pauta completa. Las comunidades están tomando sus medidas para contener el avance del virus conforme avanza el verano y la quinta ola. Las residencias están reclamando mayor protección y que se estudie la posibilidad de inocular una tercera dosis, algo que ya se está haciendo en otros países.

La jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, han comparecido ante la prensa para analizar la situación epidemiológica de España, cómo avanza la pandemia en nuestro país y otros asuntos relevantes, en un día en el que se ha anunciado, con la nueva actualización de la situación epidemiológica de las variantes SARS-CoV-2 de mayor impacto e interés en salud pública en España elaborada por el CCAES, que la variante delta del coronavirus representa el 77% de los casos detectados, llegando a superar el 80% en la mayor parte de las comunidades.

María José Sierra: "La incidencia está más estabilizada"

"Los grupos de 12 a 29 años es donde más bajada está habiendo y en los de más edad está más estabilizada la situación"

"Los indicadores de ocupación hospitalaria van en tendencia ascendente. Aunque los ingresos son mucho más bajos que en otras olas, porque los más afectados son los de menor edad, el alto número de casos está ocasionando una cifra importante de hospitalizaciones"

"La variante Delta ha ido incrementando su porcentaje y llega a más del 75% de circulación y con diferencias por comunidades, algunas con más del 80-85%"

"Seguimos con un nivel importante de circulación del virus, con una incidencia con ligera tendencia al descenso pero alta, con hospitalizaciones y fallecimientos que suben...Evitemos situaciones de riesgo para bajar tasas de incidencia y llegar de cara al otoño con una incidencia más baja"

"Da la sensación de que los ingresos están aumentando a menos ritmo esta semana que la pasada, pero con precaución. Vamos teniendo incidencias que no están bajando en grupos de más edad y ellos ingresan con más frecuencia"

"Lo esperable es que cada vez haya más contagiados vacunados porque cada vez hay más vacunados en la población"

Silvia Calzón: "España lidera los países con vacunados con pauta completa"

"Con los datos de vacunación de hoy, España sigue siendo de los países que lidera los vacunados con pauta completa. Solo Malta tiene una tasa de vacunación con pauta completa similar. Nos marcamos un 70% de vacunación total con pauta completa y seguimos encaminados para antes de que acabe el mes de agosto. Vamos a proseguir sin descanso"

"El Gobierno cerró un acuerdo para obtener 3,4 millones de vacunas adicionales de la vacuna de Pfizer para acelerar la vacunación de las personas de menor edad. Hoy hemos tenido confirmación de un primer envío adicional de 1.150.000 dosis aproximadamente para este final de semana. Se repartirán por un criterio poblacional como viene siendo habitual"

"Ya se han emitido casi 13 millones de certificados COVID en nuestro país. Prácticamente la mitad de ciudadanos con pauta completa lo tienen"

"El hito del 70% era un objetivo intermedio, la meta es seguir vacunando. Es objeto de debate cuándo se conseguirá la inmunidad de grupo, pero depende de muchas cosas como las variantes, el ritmo de vacunación de otros países, etc. Por lo tanto, el objetivo de España es vacunar lo antes posible y alcanzar las coberturas más altas"

"Seguimos en diálogo con las comunidades por la necesidad o no de las vacunas de AstraZeneca. Algunas quieren devolver dosis y otros a la inversa. Con las dosis que finalmente no se han usado, se les dará salida mediante acción, cesión o acuerdo bilateral con otro país. La idea del Ministerio es mantener un stock"

"Tenemos que verlas como dos poblaciones diferentes, los vacunados y no vacunados. Imaginemos el sarampión. Si en un colegio hay 100 niños, 95 se han vacunado. Entra el virus, infecta a 7 que se han vacunado y a los 5 que no. La mayoría estaban vacunados, 7. Pero el 100% de los no vacunados se han infectado frente a menos del 1% de vacunados"