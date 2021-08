Pérez Reverte contradice a la RAE en el uso de una de las tildes más polémicas

Desde que la Real Academia de la Lengua (RAE) modificó en 2010 su norma de la Ortografía, la polémica sobre el uso de la tilde diacrítica en el adverbio 'solo' (sólo) se ha convertido —junto a la tortilla sin cebolla, la receta de la paella o el dilema entre Nesquik y ColaCao— en uno de los asuntos que más dividen a España.

La explicación del organismo que fija las reglas de uso del español son muy claras: "La palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente (Solo llevaba un par de monedas en el bolsillo) como cuando es adjetivo (No me gusta estar solo), así como los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres (Este es tonto; Quiero aquella) o como determinantes (aquellos tipos, la chica esa), no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación, bien por tratarse de palabras bisílabas llanas terminadas en vocal o en -s, bien, en el caso de aquel, por ser aguda y acabar en consonante distinta de n o s".

En un primer momento, de hecho, dejó la puerta abierta a usar la tilde en casos de ambigüedad, pero en los últimos años ha ido endureciendo sus recomendaciones: "A partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en estas formas incluso en casos de ambigüedad. La recomendación general es, pues, la de no tildar nunca estas palabras", señala el departamento de Español del día la RAE.

El defensor de la tilde

Pero hay un pequeña aldea gala que resiste. O no tan pequeña, de hecho. Y quien más ha hecho, en este caso, por asumir el papel de Astérix ha sido el escritor murciano Arturo Pérez Reverte. Este mismo lunes, de hecho, ha vuelto a contradecir a la institución a la que pertenece a propósito de la tilde diacrítica.

Una usuario de Twitter preguntó si hay alguna excepción que permita usar la tilde en 'solo' y si se trata de una recomendación o de una regla, a lo que el perfil oficial de la RAE respondió de forma tajante: "El uso de la tilde en la escritura del adverbio 'solo' no está justificada y nuestra recomendación es no escribirlo nunca con tilde".

Pero Pérez Reverte decidió entrar al trapo: "Pues yo soy de la RAE (desde hace 18 años y por ahora) y escritor profesional, y sí recomiendo usar la tilde en 'sólo' cuando sea necesario. Que a veces lo es, para mayor eficacia y claridad. Porque una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día".

No es la primera vez que el escritor murciano utiliza Twitter para defender su opinión sobre el uso de este adverbio. En junio, de hecho, lo hizo recurriendo a una especie de trabalenguas: "Lo dije no sólo una vez y no lo dije solo. Sólo uso la tilde cuando estoy solo, pero sólo para sentirme menos solo. Considere que el hombre solo habla con Dios y el acompañado sólo con quien lo acompaña. Ahora, escriba sin tildes esa chorrada que acabo de escribir. Y descifre".