Un año de "autoexilio real"

Salió de España hace un año el que había sido rey durante casi 40 años. Nada hacía pensar esta decisión hasta que un comunicado de Zarzuela a las seis de la tarde informó de la carta remitida por el rey Juan Carlos a su hijo: "Te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España. Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad".

El motivo también lo explicó. "Ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada" quería contribuir a facilitar el trabajo de su hijo "desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad", aunque esto en absoluto se ha cumplido considerando que este año ha sido un continuo sobresalto judicial para la Corona.

Tres investigaciones abiertas

En el Tribunal Supremo hay abiertas tres investigaciones para esclarecer si el rey emérito cometió delitos una vez que dejó de ser inviolable el 2 de junio de 2014 cuando abdicó en su hijo la Jefatura del Estado. La primera, abierta en 2020, se centra en el cobro de 65 millones de euros por presuntas comisiones por las obras del ave a La Meca. Dinero que permaneció en una cuenta suiza hasta que en 2012 fue transferido a su examante Corinna Larsen.

El segundo caso "de las tarjetas" intenta resolver el uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en los que ellos no figuraban como titulares. Como el gasto era superior a los 120.000 euros podría haber delito fiscal. Meses después de conocerse la noticia el Rey procedió a una regularización fiscal por 678.000 euros. Pero no fue la única. Hay otra, que también investiga Hacienda de 4,3 millones de euros saldada con donaciones de empresarios amigos suyos. La justicia intenta esclarecer la fortuna destapada en el paraíso fiscal de Jersey.

¿Cuánto cuesta a los españoles su seguridad?

Es un dato, una cifra que nunca encontrarán los españoles en el presupuesto de la Casa Real, porque la seguridad de la familia real es una partida que en gran medida recae en el Ministerio del Interior y en Patrimonio Nacional. Tampoco hay respuesta si se solicita esta información al gobierno a través de la ley de transparencia. No la facilitan porque de hacerse públicos estos datos, según su explicación, comprometerían la seguridad del rey emérito.

En Abu Dabi el rey cuenta permanentemente con tres ayudantes de cámara, que pertenecen a Policía Nacional y Guardia Civil, cuyo servicio, estancia y viajes son pagados por el estado español. Es patrimonio nacional, dependiente de Presidencia de Gobierno, el organismo que se encarga de pagar a este personal de asistencia, a petición de la Casa del Rey. Lo que si ha pagado el rey emérito o sus amigos es el viaje en avión privado que le llevó desde Vigo a Emiratos y su estancia de lujo en Abu Dabi costeada por los magnates del Golfo que le acogen. Es sabido que ya de los Presupuestos del Estado no cobra sueldo tras retirárselo el rey Felipe y que en 2020 recibió el salario correspondiente hasta marzo, en torno a 40.000 euros, de un total de casi 200.000 que cobraba al año.

¿Planes de vuelta?

De momento no los hay. Es sabido que el rey Juan Carlos tiene muchas ganas de venir a España, pero no se contempla hasta que no haya decisión judicial sobre su posible delito fiscal y de corrupción. En varias ocasiones ha comunicado a su entorno, a sus amigos con los que continuamente se mensajea a través del móvil, que quiere regresar y aunque el Gobierno ha dicho en varias ocasiones que puede volver cuando lo desee, lo cierto es que ni Zarzuela ni el ejecutivo consideran hoy por hoy esta posibilidad.

¿Dónde vive?

A su llegada a Abu Dabi se alojó en un hotel de lujo propiedad de la familia real de Emiratos, pero después se trasladó a una villa de la isla de Nurai, para tener más intimidad. Una isla paradisiaca de arena blanca, sin apenas movimiento, sin carreteras en las que sólo hay once exclusivas villas, en una de las cuales vive el Rey y desde la que nos llegaron las únicas fotos, enviadas por él, con sus amigos, para demostrar que tenía buena salud, cuando determinadas informaciones sin contrastar lo situaron en estado muy grave a punto de volver a España por enfermedad. Extremo que, en contra de lo que suele ser habitual, fue desmentido por Zarzuela.

¿Cómo lo está gestionando el rey Felipe?

En este año el Rey ha gestionado el mayor problema que ha tenido desde que asumió la Jefatura del Estado con "distancia real", que marcó con el polémico comunicado en el que se desligó de su herencia y le quitó la asignación. Desde entonces los pronunciamientos en público sobre su padre han sido tan escasos que se limitan a dos. Uno implícito en el discurso de Navidad cuando dijo sin nombrarlo que "los principios éticos están por encima de consideraciones familiares", y de forma expresa el 23 de febrero cuando se cumplieron 40 años del frustrado intento de golpe de estado y el Rey en el congreso lo nombró y lo alabó: "Su firmeza y autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia".

Mas allá de estas dos alusiones no hay ni una sola referencia a su padre en público. En cuanto a la situación en la que está el rey emérito, sigue conservando el título de rey con carácter honorífico, está aforado, sigue siendo uno de los seis miembros que componen la familia real aunque no tenga actividad oficial y por su abogado sabemos que está dispuesto a venir a España si es reclamado por la Justicia.