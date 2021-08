Asier Martínez: "Han sido los peores diez minutos de toda mi vida"

El español Asier Martínez, clasificado para la final de 110 metros vallas con 21 años en sus primeros Juegos Olímpicos, ha asegurado que tuvo que guardar una "insoportable" espera hasta que supo que había pasado por tiempos, gracias a su registro de 13.27 en la primera semifinal.

"No puedo estar más contento. Han sido diez minutos de una tensión insoportable, no podía estar ni de pie. Han sido los peores diez minutos de toda mi vida, viendo los tiempos, pero al final he entrado y estoy muy feliz", comentó el navarro para RTVE, que tuvo que aguardar a la conclusión de la segunda eliminatoria para saber si tendría sitio en la gran final.

Martínez señaló que corría "con verdaderos caballos al lado" y que eso le sirvió de estímulo: "Me ha hecho pelear con ellos por los puestos grandes. Ahora mismo no me lo creo".

La espera más tensa

Mientras esperaba a que se disputaran las otras series para saber si se clasificaba por tiempos, la tensión era mayor porque no veía bien los tiempos que iban saliendo en el monitor. "Me cuesta ver y la pantalla estaba lejos, los tiempos iban saliendo poco a poco y no sabía si las marcas eran 13.2, 13,3... Estaba esperando junto a Pozzi (Andrew, al que ha batido por 5 centésimas) y al final hemos pasado los dos", remarcó, antes de felicitarse por su logro: "Ahora, a disfrutar de un verdadero sueño. Quién iba a pensar que pudiera estar en la final, pero estamos aquí".

Por último, tuvo un recuerdo para su compañero de equipo Orlando Ortega, actual subcampeón olímpico, que no ha podido por competir por culpa de una lesión que ha sufrido durante un entrenamiento, ya en Tokio. "Me habría gustado compartir esta final con él porque es un verdadero campeón y esto también se lo debo a él, por tener un referente así, una punta de lanza en el atletismo mundial. Le mando un fuerte abrazo", dijo el velocista navarro, mentalizado ya para preparar la final de 110m vallas se disputa este jueves a las 4.55 (hora peninsular española).