El puntazo con el que Rafa Nadal puso patas arribas la pista central en Washington

Rafa Nadal está de vuelta. El balear había disputado su último partido frente a Novak Djokovic en la final que perdió en Roland Garros, y tras tomar la decisión de no acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el torneo de Washington estaba marcado rojo en el calendario como la gran vuelta de Rafa y no ha decepcionado a nadie a pesar de las molestias que sigue padeciendo en su pie izquierdo y de las cuales se quejó en la conferencia de prensa tras esta victoria ante Sock en el preparatorio estadounidense para el US Open.

Uno de los grandes momentos que nos ha regalado el tenista español en un torneo cuyas gradas estaban a reventar, ha sido uno de sus puntazos a los que tiene a todos los aficionados del tenis acostumbrados. El final es un puño al aire mientras aprieta los dientes, así que ya nos hace intuir cómo se desarrolló este punto.

Tras un peloteo largo desde el fondo de la pista, llegan las dejadas. La forma física de Rafa Nadal, aun resentida, no se mostró en este punto que con la gente gritando tuvo todavía más sorpresas. Otra bola cortada dio paso a un globo contestado por Rafa con un golpe de espaldas y bajo las piernas que enloqueció al público americano. Para finalizar, el balear acudió a la red para sentenciar el punto con una paralela muy ajustada.

Puntazo con mayúsculas que terminó con gritos y ovación de los norteamericanos que llenaron el Willian Fitzgerald Tennis Center.