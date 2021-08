De la "tragedia" al "desgarro emocional": causas y consecuencias de la salida de Messi del F. C. Barcelona

Messi no seguirá en el Barça. Un bombazo informativo que cambia todo para el equipo de Koeman, pero también para LaLiga y para el fútbol mundial, en realidad.

El breve comunicado del F. C. Barcelona se ha hecho público minutos antes de las 20:00 y algunos de los principales analistas de la Cadena SER han reaccionado a la noticia, en directo, en el programa Hora 25.

Dani Garrido

"Creo que son los frutos de una nefasta gestión de Bartomeu. Yo creo que Laporta se presentó como el principal salvador y creía que iba a solventar el asunto de Messi, pero por cerrar, es una tragedia absolutamente importante para el Barça y el futbol español, pero hay que considerar que Leo tiene 34 años e iba a firmar 5. Sigue siendo el mejor, pero tiene 34 años. Algún verano tenía que ocurrir, no de una forma tan explosiva, pero algún año el culé tenia que afrontar un año sin Leo Messi".

"Los clubes más importantes que podrían ficharlo son el PSG y el Manchester City, lo que pasa es que se va a gastar ahora mucho dinero en nuevos fichajes, y en el PSG está la posibilidad de que Kilian Mbaopé salga rumbo al Real Madrid, y podría darse la carambola de que Messi sea jugador del PSG. A efectos puramente económicos y de capacidad, por todos los títulos se me ocurren esos dos. Es un proyecto muy complicado. Habrá que ver si el adiós de Messi le va a dar al Barça algún tipo de maniobra para firmar a un jugador que complemente la plantilla, porque sin Leo Messi las aspiraciones de la plantilla bajan muchísimo. Al principio se hablaba de sustituirlo con Halland, pero si no se puede con Messi, el Barça tampoco podrá".

Jordi Martí

"Estoy conmocionado. Estoy releyendo el comunicado y no es un pulso a Javier Tebas, es un comunicado oficial en el que dicen que las dos partes lamentan que no se puedan cumplir sus deseos. El impacto futbolístico es mundial y la sensación es de desgarro emocional para los culés que, desde este momento, si se cumple lo que dice este comunicado, se encuentra en situación de orfandad. Teníamos indicios de que entre el jugador y el club había un principio de acuerdo para prolongar 2-3 años y luego pagar una especie de salario en diferido, pero aquí se ha producido algo que es la piedra en el zapato. El encaje de Messi y del impacto de su salario en una masa salarial absolutamente desbocada y con unos gastos salariales que superan los ingresos, el Barça no ha sido capaz de hacer una limpia dentro de la plantilla, apenas ha salido nadie y sin aligerar esa masa salarial insostenible parece imposible el encaje de Messi. Para Laporta era el principal argumento electoral, por no decir el único. "Conmigo", decía, "hay mas posibilidades de que Messi siga en el Barça". Acuérdate que hace un año estábamos con el burofax. Bartomeu impidió su salida y Laporta dijo que si Messi se podía quedar con él había mas posibilidades. Ahora no se puede cumplir y Laporta apunta al reglamento y exigencias de La Liga, pero qué va a hacer, tendrá que aplicarlo".

Manuel Jabois

"Esto es la vuelta de llave para el mejor Barça de la historia. Ha sido un equipo que, con Messi, a los madridistas nos aplastó y nos hizo ser más fuertes después. Este adiós es la clausura de un tiempo que se ha prolongado más de 15 años. Yo ahora pensaba que los culés se han casado y han crecido con este tío metiéndoles goles. No se despide un futbolista del Barcelona, se despide una época. Quien tenía a Messi en su equipo era feliz. Yo recuerdo dos cosas: cuando jugaban en el Bernabéu, el silencio cuando cogía la pelota y, también en el campo, silencio cuando Messi se caía y tardaba en levantarse. No recuerdo un respeto igual a un futbolista en un estadio. Y todo lo que está en las vitrinas es lo que él ha sido para el FC Barcelona".

Ramon Besa

"El Barça nunca ha tenido una buena relación con sus grandes cracks. Históricamente se han ido Neymar, Maradona, Kubala... Tiene una mala relación con sus figuras. La novedad es que ambas partes estaban de acuerdo en continuar y la culpa es ajena, no es culpa de los dos. Hubo un burofax y ahora un comunicado. El Barça ha comunicado en una nota oficial que no va a continuar pero ambas partes querían. Los problemas son obstáculos o condiciones, la normativa de LaLiga y la deuda estructural. Pero so no exime al presidente Laporta, que basó su campaña electoral en fomentar una expectativas de continuidad de Messi que no se han cumplido. Ha interrumpido sus vacaciones en Ibiza por la renovación y se ha encontrado con el fin del contrato. Habrá que ver qué escenificación se hace del comunicado. Hay uno para combatir la presión informativa cuando todo el mundo esperaba una fumata blanca. Habrá que ver si Messi y Laporta son capaces de dar una rueda de prensa y decir que no hay un desgarro institucional entre jugador y club, y si en cambio hay una imposibilidad de poder afrontar una situación económica que hacía muy difícil la renovación. Se ha impuesto la lógica al final, la situación del Barça es la de un club en quiebra y no puede mantener al mejor jugador del mundo, aunque se rebaje lo que se tenga que rebajar. El Barça no esta en condiciones de fichar a nadie. Tiene una masa salarial desorbitada, una deuda extraordinaria. No tienen ningún elemento que garantice su continuidad y ese es el problema estructural. Evidentemente es el mejor jugador del mundo y para someterse a esta economía se tienen que dar unas circunstancias excepcionales que no se han dado".

Marcos López

La vida sin Messi es radicalmente distinta. 50 goles y 25 asistencias. La afición ya se empezó a preparar para esta adiós con el burofax. En aquel momento habría dejado 90 millones, más el ahorro de los 100 millones de ficha. Pero en el fondo lo que se pierde es toda una historia de amor que ha durado dos décadas, con el mejor Barcelona de la historia. Se acaba una etapa y una forma de entender hasta el juego. Hasta ahora todos miraban a Messi. Ahora hay que construir algo nuevo, totalmente distinto.