La noticia más sonada de estas últimas horas es la salida de Leo Messi del FC Barcelona después de dos décadas defendiendo la camiseta azulgrana. El jugador argentino no consiguió llegar a un acuerdo para su renovación y por lo tanto dice adiós al equipo que le ha visto crecer.

Tras esta noticia, el club ha explicado los motivos por los que no se ha llevado a cabo la firma del nuevo contrato y actualmente uno de los mejores jugadores del panorama futbolístico está en busca de un equipo.

Esta mañana, Mauricio Pochettino ha comparecido ante los medios de comunicación de cara al debut del PSG contra el Troyes en la Ligue 1. El entrenador argentino fue preguntado sobre la posibilidad de fichar a Messi al conjunto parisino, donde podría reencontrarse con Neymar, y el técnico fue claro al respecto.

"Cuando hablamos de jugadores de la talla de él puede ser que para muchos clubes, en este caso para el PSG, este tipo de oportunidades a veces puedan pasar y no puedan pasar. En este caso el club está trabajando y si hay algún tipo de información lo comunicaremos con brevedad. Estamos viendo, analizando todas las posibilidades y la de Messi es una de ellas", reconoció el entrenador del Paris Saint Germain.

El Manchester City también se pronuncia sobre la situación de Messi

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y uno de los entrenadores más laureados de la historia del FC Barcelona, también fue preguntado sobre la posibilidad de traer a Leo Messi al conjunto inglés.

El entrenador del equipo citizen no salía de su asombro de la noticia. "Ha sido una sorpresa para todos. El presidente Laporta ha sido muy claro. No he hablado ni con Messi ni con Laporta, pero cuando tienes casi 500 millones de pérdidas en un año la decisión tiene que ser tomada, lamentablemente".

También se deshizo en elogios por el astro argentino. "El futbolista más extraordinario que he visto en mi vida. No solo por todos los títulos que ganamos sino porque me hizo mejor entrenador. Ver lo que podía hacer con la pelota, con sus compañeros, en un partido de fútbol, o día tras día, era excepcional. Gracias por haber llevado al Barcelona a dominar el fútbol europeo durante una década", señaló.

Aunque el técnico del Manchester City es realista ante la situación. "Hemos gastado 40 millones en Grealish -más otros 60 de futbolistas que hemos vendido- y le hemos dado el número 10. Messi no está en nuestros planes", concluyó Guardiola.