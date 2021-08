La selección española de balonmano celebra aliviada la victoria sobre Egipto que vale un bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Las emociones se han desbordado con el pitido final de un partido muy sufrido y el internacional Gedeón Guardiola lo ha demostrado en directo en Carrusel Olímpico ante el micrófono de Diego González. En un final muy sentido, el jugador no ha podido contener el llanto al recordar a uno de sus compañeros ausente en la cita por una inoportuna lesión: Viran Morros.

Gedeón Guardiola ha acumulado dos eliminatorias muy emotivas, aunque el triunfo de este sábado repone en cierta medida la decepción de la derrota en semifinales. "El otro día no fueron lágrimas de perder, sino por las ganas que tenía esta generación de jugar una final olímpica. Seguimos demostrando que estamos a tope, lo damos todo en la pista y somos un grupo tanto dentro como fuera", resumió el pivote, orgulloso por la reacción firmada.

"En un día nos hemos vuelto a poner las pilas y hemos conseguido ganar un bronce olímpico, que a muchos de esta generación les faltaba", puso en valor desde el Estadio Nacional de Yoyogi.

Sin embargo, los sentimientos acabaron aflorando en su máxima expresión al ser preguntado por quién se acordaba en ese momento de gloria: "De la familia, de todos, y de Viran (Morros)...", acertó a decir antes de romper a llorar. "Viran se lo ha currado más que nadie para estar aquí y es una lástima que no haya estado en pista con nosotros, pero ha estado siempre apoyándonos, ayudándonos y se lo merece de todas, todas", lamentó el 'Hispano' mientras observaba en la grada precisamente a su compañero.

"Me acuerdo de todo el mundo porque es un hecho muy bonito y esperemos que se pueda repetir para el balonmano español", apuntó Guardiola, sin cerrar la puerta de París 2024 a sus 36 años y con un cariñoso tirón de orejas a Diego González: "No me hagas llorar más".