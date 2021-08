Un chico se 'reencuentra' con su abuelo 13 años después gracias a Google Street View (y no es el único)

Google cada vez está implementando y desarrollando más herramientas y utilidades con Google Maps, Google Earth o Google View. Y precisamente gracias a esta última función del gigante de Internet un chico ha podido reencontrarse con su abuelo 13 años después, como si el tiempo jamás hubiera pasado, y además lo ha compartido en su cuenta de Twitter. Lo ha encontrado frente a su casa, reviviendo un momento muy especial para él.

"Me he encontrado a mi abuelo en Google Street View. Está delante de su casa y el jersey que lleva lo tengo en mi armario. Ya hace 13 años que no está", ha escrito en la red social, junto a una captura en la que se puede ver a su abuelo sentado en un banco de espaldas con el jersey que menciona de color verde. Su tweet ha tenido una buena acogida logrando cientos de 'retweets' y casi 10.000 'me gusta', de manera que ha logrado conmover a otros usuarios.

M\'he trobat el meu avi a Google Street View. És davant de casa seva, i el jersei que porta el tinc al meu armari. Ja fa 13 anys que no hi és. pic.twitter.com/Uln6Y9ONlv — Martí vacunat 💉 (@martibn_) August 2, 2021

Muchos usuarios se reencuentran con sus abuelos

No obstante, estos no solamente han reaccionado de esa manera, sino que también han respondido compartiendo sus propios 'reencuentros' con sus familiares, que también han encontrado con Google Street View. "Mi abuelo, que tampoco está, Google Maps me lo ha inmortalizado. De vez en cuando paso por delante de casa de los abuelos para volverlo a ver", escribe @badmany.

El meu avi, que tampoc hi és, Google maps me\'l ha immortalitzat. De tant en tant passo per davant de casa els avis per tornar-lo a veure pic.twitter.com/Zaodp3Iewn — badmany (@badmany) August 3, 2021

"Mi padre hace 2 años que murió, y tb aparece todavía en la puerta de casa, con unas acelgas que ella dio a un campesino con una tía mía paseando", comparte @ignasivalera. "La mama hace 5 años que murió y también aparece en el pórtico tomando el fresco en la casa de Caldes", cuenta también @joan_torruella.

El meu pare fa 2 anys que és mort, i tb apareix encara a la porta de casa, amb unes bledes que ela va donar un pagès amb una tieta meva passejant 😔😔😔 pic.twitter.com/UHl6av0pha — Ignasi Valera Cabré #llibertatpresospolitics (@ignasivalera) August 2, 2021

La mama fa 5 anys que va morir i també apareix al pòrtic prenent la fresca a la casa de Caldes. pic.twitter.com/EwgRoGtkX6 — Turru (@joan_torruella) August 4, 2021

@Manzanera90 ha mostrado también a su abuelo con el siguiente mensaje: "Mi también sale. Es un recuerdo especial que me ha dado el Google Maps, ya que murió hace 5 años...". En definitiva, es una forma especial de volver a ver a seres queridos que ya no están en un día normal haciendo lo de cada día como si nunca se hubieran ido.