Muere un conocido antivacunas de Reino Unido por COVID: "Aún no voy a recibir esta vacuna experimental"

La pandemia sigue su curso y la bajada de contagios y de la mortalidad en muchos países gracias a la vacunación es un hecho. Por ello, sigue latente el debate sobre si la vacunación tendría que ser obligatoria, como reclaman muchas voces. Y es que todavía hay personas que se niegan a vacunarse, entre otros motivos, porque siguen sin fiarse de su seguridad y sus beneficios. Una de ellas, muy popular en Reino Unido, era David Parker, que precisamente por su rechazo a la vacuna ha fallecido con 56 años.

Parker era gerente del Club Louis, en Catterick Garrison (North Yorkshire). El pasado lunes perdió la vida tras contagiarse de coronavirus, pese a no tener patologías previas y tener buena forma física, según informa el diario 'The Sun'. El club nocturno ha sido el encargado de anunciarlo mediante un comunicado: “Con enorme pesar tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro jefe, David Parker. Estaba siendo tratado de la COVID-19 en el Hospital Darlington Memorial, pero perdió su lucha esta tarde”. “En nombre de toda la familia Louis, ofrecemos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos, lo extrañaremos profundamente", añadían.

Parker estaba en contra de la vacuna

Como recoge el medio británico, Parker había publicado cientos de mensajes recientemente en Facebook criticando al gobierno, a la vacuna, a los medios de comunicación y a las farmacéuticas. "Siento la necesidad de publicar información aquí para las personas que no están recibiendo el otro lado de la historia debido a que los medios no son imparciales", afirmaba.

Entre otras cosas, mostró su rechazo a ponerse la vacuna: “Todavía no voy a recibir esta vacuna experimental hasta que haya más información disponible sobre los efectos a largo plazo”. Para él, todo respondía a una conspiración. "Cuando se investiga quién financia a los medios, se llega a las empresas farmacéuticas. Quién sabe quién tiene razón o quién está equivocado. Si me equivoco, levantaré la mano, pero no me quedaré en silencio”.

'The Sun' también recoge declaraciones del director del bar, su amigo Steve Wignall, que reconoce que intentaron que se la pusiera. "Discutimos sobre la vacunación, tratamos de convencerlo de que se la pusiera, pero no lo hizo. Él no creía en eso y no lo quería, era por desconfianza de la élite, francamente, y no podíamos cambiar de opinión".

“Su familia está devastada, eran muy cercanos y se amaban mucho. Pero, a pesar de su terrible pérdida, les gustaría que se supiera que están animando a todos a que se vacunen porque no quieren que otros sufran como ellos”, añade.