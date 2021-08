"He perdido a personas que se negaron a vacunarse": Jennifer Aniston, muy crítica con los antivacunas

Si algo está ayudando a acabar con la pandemia de la COVID-19, o al menos a reducir la mortalidad, son las vacunas. Es por eso por lo que los países están acelerando sus campañas de vacunación y están poniendo el foco sobre las campañas de concienciación. Aunque todavía haya personas con cierta desconfianza, España es de los países con mayores tasas de población vacunados.

Sin embargo, países como Estados Unidos han tenido que hacer una labor mucho mayor con aquellos que no querían recibir el pinchazo y han lanzado campañas como ofrecer porros de marihuana, regalar cerveza o patatas fritas gratis en un intento de atraer a los antivacunas.

Aniston, muy crítica con los antivacunas

Aun así, siguen siendo miles de personas las que se consideran negacionistas, y por eso desde la esfera pública cada vez más artistas están pronunciándose al respecto. Una de ellas ha sido la actriz Jennifer Aniston, que hace unos meses estrenaba el reencuentro de la serie 'Friends' y ha concedido una entrevista a la revista 'InStyle', de la que es protagonista de la portada de septiembre, dando su opinión al respecto.

La actriz confiesa que ha perdido a muchas personas de su vida diaria por no ponerse la vacuna o por ocultar que no lo habían hecho y se ha mostrado muy crítica al respecto. "Todavía hay un gran grupo de personas que son antivacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima. Acabo de perder a algunas personas en mi rutina semanal que se negaron o no lo revelaron (que habían sido vacunados), y fue lamentable", explica.

Aunque Aniston destaca que cada persona tiene derecho a tener su propia opinión, cree que muchas de las que se escuchan diariamente "están basadas en el miedo o la propagada". Para ella es una obligación moral y profesional informar sobre si estás o no vacunado.

La realidad paralela en la que han podido vivir los actores

Además, la actriz habla en la revista sobre su experiencia personal, y revela que, aunque a ella le guste mantenerse informada a través de la 'CNN', durante la pandemia tuvo que dejar de verla por la fatiga, ya que se esperaban unas noticias esperanzadoras que no llegaban. Sí que reconoce que su nivel de ansiedad bajo gracias al parón que produjo la pandemia, y ha conseguido estar más en paz consigo misma.

Respecto a su trabajo como actriz, la que interpretó a Rachel en 'Friends' asegura que les ha ayudado a vivir en "un universo alternativo donde la COVID no existía", y ha agradecido a los equipos epidemiológicos de los rodajes por el esfuerzo y la profesionalidad. De hecho, Aniston estuvo grabando en estos meses pasados 'The Morning Show', la serie que coprotagoniza con Reese Witherspoon, y aunque no hubiera ningún percance provocado por el coronavirus, lamenta no haber podido pasar más tiempo con el elenco, como sí pudieron hacerlo durante la grabación de la primera temporada.