"Me sentía mal por comer": Marta Xargay revela su sufrimiento a causa del trato de Lucas Mondelo

Marta Xargay ha asegurado en una entrevista en 'El País' que llegó a sufrir bulimia durante sus últimos años como profesional y acusa a Lucas Mondelo, ya exseleccionador español, de ser el causante de la misma.

Cabe destacar además que 'El País' asegura que la entrevista, que ha visto la luz este domingo, fue realizada el pasado 15 de julio, antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero que la jugadora decidió que no se publicase antes tras recibir una llamada de Jorge Garbajosa, presidente de la Federación de balonmano, para que este testimonio no afectase al grupo de cara a la competición en Japón.

Xargay, que anunció su retirada definitiva precisamente ese pasado 15 de julio, relata en la entrevista que el trato recibido por Mondelo en el Dynamo Kurks ruso le llevó a un límite "muy heavy".

"Llegó el momento en el que tuve que anteponer la persona a la deportista. No podía seguir aguantando cosas inasumibles. Hay límites que no hay que traspasar y él a mí me llevó a un límite muy heavy. Es duro... he tenido muchos problemas con la comida por culpa de esta persona. Todo empezó en Rusia, en mi etapa en el Dynamo Kursk. Nos pesaban cada semana y él siempre estaba detrás vigilando todo. Hubo varias situaciones, en concentraciones del equipo, en las que se acercó a Sonja Petrovic y a mí y nos dijo que nosotras no teníamos postre porque estábamos gordas. En ese momento, yo pesaba 67 kilos, y mido 1,82m. Me encontraba bien físicamente, pero eso me generó mucha inseguridad, dentro y fuera de la pista. Constantemente me decía que estaba fuera de peso... esto me causó una revolución física y mental", asegura Xargay en 'El País'.

La exjugadora catalana asegura también que afrontó aquel Eurobasket de 2019, en el que logró la medalla de oro con España, con ayuda psicológica, con el apoyo fundamental de su pareja, la estadounidense Breanna Stewart, y sin contárselo a sus padres. "Al acabar fue una liberación. Ya está, pensé. No tengo por qué aguantar más esto cuando lo he dado todo sin crear problemas, cuando he hecho siempre lo que me han pedido. No sé si es consciente de todo lo que me ha causado".

No obstante, tras un torneo glorioso en lo grupal y excelente en lo particular, reconoció que su situación no mejoró, incluso se puede decir que empeoró. "Me sentía mal por comer, aunque fuera una ensalada... no disfrutaba de la comida, me ponía a comer con ansiedad y después me iba al baño. Mi psicóloga no me dejaba pesarme y en la concentración con la selección seguía ese control. Me creaba mucha ansiedad. Cuando sabía que a la mañana siguiente nos tenían que pesar, por la noche no dormía".

El diagnóstico médico oficial fue el siguiente: bulimia y ortorexia (obsesión por la comida sana). "Podía pasarme dos horas en el supermercado mirando los componentes de todos los productos. Perdí el sentido de la realidad, de cómo era yo físicamente. Si estaba gorda o no. Si comía bien o no. Ahora vuelvo a quererme y aceptarme, pero llega un punto que se te mete eso en la cabeza. Aun a día de hoy, que ya no hago tonterías con la comida, noto que eso ha dejado huella y va a estar conmigo toda mi vida".