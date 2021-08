El tenista español Rafa Nadal, que esta semana disputará el Masters 1.000 de Toronto (Canadá) como cabeza de serie número 2, ha declarado que sigue gestionando su lesión de pie y que va "día a día". Es por ello que asume con los pies en la tierra su futuro en las pistas y concibe una retirada antes de lo que se ha marcado uno de sus grandes rivales, un Roger Federer que mantiene su raqueta en activo entrado en los 40 años.

"Voy día a día", dijo Nadal en su conferencia de prensa previa al torneo. "Lo principal es intentar sentir que estoy mejorando y sentir que estoy jugando cada vez mejor, que es el objetivo en este torneo", agregó el balear, que ha ganado este torneo en cinco ocasiones, entre ellos dos consecutivos en 2018 y 2019.

"Necesito tener un par de semanas con menos dolor para volver a tener confianza con mis movimientos. Vengo aquí para intentar ganar, pero también para seguir siendo positivo con mi pie", comentó, según reproduce la web de la ATP. "Todavía no estoy en mi mejor momento, pero he estado practicando mejor de lo que jugué en Washington, así que estoy contento por jugar aquí. Espero poder competir bien", confesó.

Reaparición post-Juegos

Nadal reapareció en Washington a comienzos de agosto tras un parón para recuperarse físicamente y que le llevó a ausentarse de los Juegos Olímpicos de Tokio. Derrotó en segunda ronda a Jack Sock, pero después cayó ante Lloyd Harris, que en Toronto puede ser su primer rival si este gana en primera ronda a un rival por definir que procede de la fase previa. El español se marchó hacia Toronto con menos molestias que cuando llegó a Washington.

"No pude practicar durante un par de semanas (después de Roland Garros)", dijo Nadal. "Fueron unos 20 días sin raqueta tratando de recuperarme. Además, (fue difícil) mentalmente también. No jugué lo suficientemente bien (en Roland Garros)", explicó.

El ejemplo de Roger Federer

"En el primer partido en Washington me dolió el pie, pero en el segundo me sentí un poco mejor. Aunque haya perdido, es algo positivo para mí. Se trata de volver a encontrar la rutina en la pista. Intentar volver a ser competitivo. Necesito tener la sensación de jugar varios días seguidos sin problemas", insistió, además de mirar hacia el futuro al ser cuestionado por la competitividad de Roger Federer a los 40: "No creo que vaya a durar hasta los cuarenta años como Federer, pero el tiempo decidirá si sigo con salud física y con motivación".