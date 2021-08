Casi ni se miran: el frío saludo entre Laporta y Messi antes de la despedida del argentino

La despedida de Leo Messi del FC Barcelona está dejando muchos detalles que llaman la atención más allá del llanto del delantero argentino. Se ha publicado en redes sociales un vídeo que recoge la llegada del delantero argentino al Camp Nou para despedirse en el auditorio del estadio azulgrana.

En la puerta exterior le esperaban Ronald Koeman, algunos exjugadores como Xavi Hernández y altos directivos del club. La familia Messi al completo se bajó de un coche y allí estaban Rafael Yuste y Joan Laporta para saludar al futbolista argentino. La bienvenida se hizo de una forma muy fría, con un sutil apretón de manos y un intercambio de miradas casi inexistente.

La suma de estos gestos hacen indicar un claro enfriamiento en la relación entre el presidente y Leo. Desde que Joan Laporta fue elegido como presidente del Barça, no paró de dar pistas acerca de lo encaminada que estaba la renovación de Messi. Finalmente todo pareció truncarse en cuestión de horas y el argentino ya no está en el Barça. "Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club, Laporta, dijo que no se hizo por el tema de LaLiga, pero escuché muchísimas cosas de por qué no seguía. Yo hice todo lo posible. El año pasado no quería quedarme y lo dije, y este año sí", reconoció.

"Han echado a Messi"

Los comentarios al vídeo en las redes sociales colocaron a Laporta como el culpable de la salida de Leo Messi del FC Barcelona por no haber hecho todo lo posible por retener al delantero argentino en el conjunto azulgrana. Muchos de los usuarios de Twitter aseguraron que Joan prometió durante toda su campaña que retendría al delantero argentino en el Barça y finalmente no ha sido así.

Otros usuarios, en un menor porcentaje, aseguraron que no era normal la actitud de Messi y su frío saludo con Joan Laporta. Recordaron las palabras del presidente 'culé' cuando afirmó que ningún jugador está por encima del club.