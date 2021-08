Lionel Messi está cada vez más cerca del París Saint Germain. Tras conocer la situación del argentino, uno de los primeros clubes en acercarse a él y proponerle un acuerdo fue el multimillonario equipo francés plagado de estrellas y en busca de la guinda a uno de los mejores equipos de la historia en el fútbol. Con Neymar y Mbappé jugará el exnúmero 10 del Barça, protagonizando un ataque digno de ser visto en la liga francesa.

Sin embargo, si nos remontamos un año atrás, cuando Leo Messi sí quería marcharse del club, como así dejó claro a través de un burofax, vemos que faltan equipos en la pelea. Con la retirada prematura descartada y con el hambre de Messi por conseguir títulos, su salida a Estados Unidos o Argentina no tiene ninguna posibilidad. Solamente los clubes estado pueden hacer frente a una operación de estas características: París Saint Germain y Manchester City.

Tal y como apuntan diversos medios ingleses y como se ha venido contando en la Cadena SER, la única propuesta formal encima de la mesa de Leo Messi es de los franceses, su destino más probable. El equipo de Pep Guardiola estuvo muy cerca la pasada temporada, pero esta las cosas fueron muy distintas por un fichaje que ya estaba cerrado: Jack Grealish y los 117 millones de euros.

Una leyenda del Barcelona y del PSG, como Ludovic Giuly (ganador de la Champions 2006 como culé) habló sobre este tema y la falta de opciones para Leo a la hora de elegir destino: "Pensé que iría al Manchester City, pero los ingleses, que no esperaban tal oportunidad, ficharon a Grealish por 117 millones de euros… ¡Si lo hubieran sabido, se habrían quedado ese dinero para Messi! Solo quedó París. Cuando un regalo del cielo como Messi cae sobre ti, abres los brazos y das las gracias", afirmó el único hombre capaz de relegar a un banquillo a Leo Messi.

La adaptación de Leo Messi al PSG

Sobre su adaptación al club francés, cree que la 'colonia hispanohablante' ayudará mucho a Messi: "Su suerte es que habla español y el técnico lo conoce muy bien. No habrá problema. Además, todos en el vestuario son pro-Messi. No tengo dudas sobre su adaptación. Además, humanamente, es un gran tipo. Los mejores jugadores del mundo nunca son un problema", apuntó.

La adaptación debe ser asunto del argentino y no solamente del club hacia él, como señala Giuly, que también quiere subrayar el paralelismo de su carrera con la del astro: "Sería un error. No es que París juegue para Messi, es Messi quien jugará para el PSG. Es bastante capaz de adaptarse a cualquier juego y a cualquier compañero", auguró. "Tengo la impresión de que Leo me está siguiendo. Su venida es un regalo para todos y también para mí", sentenció.