Llega la noche de la lluvia de estrellas: cuándo y cómo disfrutar de las Perseidas.

La esperada lluvia de Perseidas, uno de los eventos astronómicos más esperados del año, se podrá disfrutar durante esta semana. Pero como suele suceder con estos espectáculos celestes, siempre hay un día en el que se puede observar con mayor nitidez. De hecho, el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) ha asegurado que este 2021 será un año "excelente" para observar las Perseidas, ya que sucederá pocos días después de la luna nueva del 8 de agosto.

Las también conocidas como 'lágrimas de San Lorenzo', por ser un fenómeno que suele acontecer en los días cercanos a la festividad de este santo, se trata de una lluvia de estrellas provocada por el cometa 'Swift-Tuttle'. Este cometa, que pasó cerca del sol por última vez en 1992, deja a su paso partículas de polvo incandescente que al friccionar con la atmósfera producen las brillantes y conocidas estrellas fugaces.

El mejor día para disfrutar de la lluvia de estrellas

El día de máximo esplendor para ver estos trazos luminosos que forman el paso del cometa, será en la madrugada del 12 al 13 de agosto, una vez que el cielo quede completamente oscuro y cuando el creciente de luna se oculte por el horizonte. Las Perseidas llevan presentes en el cielo del hemisferio norte desde el pasado 17 de julio, y estarán hasta el próximo 24 de agosto, pero será entre este miércoles y viernes que vivirán su momento más estelar.

Respecto a las horas en las que se podrán visualizar más meteoros será, según el OAN, entre las 21:00 y las 24:00 horas de ese mismo día (horas oficiales de la península). Según los científicos, la altura a la que un meteoro se hace brillante depende de la velocidad de penetración en la atmósfera, pero se espera que, como suele suceder, lo haga en torno a los 100 kilómetros. Además, las Perseidas reciben su nombre de Perseo, ya que tienen su radiante en la constelación que recibe su nombre, cercano a los de Aries y Tauro.

Cómo y dónde ver las Perseidas

Por ello, si te colocas en la parte del cielo nocturno más orientada a estas constelaciones disfrutarás del espectáculo celeste en mejores condiciones, pero es posible hacerlo desde cualquier parte del cielo nocturno. Por supuesto, para disfrutarlas deberás huir de la contaminación lumínica de pueblos y ciudades, y colocarte bajo la oscuridad más posible del cielo. Desde el observatorio recomiendan tumbarse y esperar a que la vista se acostumbre a la noche, así será más espectacular admirar los trazos brillantes que dejan las estrellas fugaces.

Y no será necesario utilizar ningún instrumento óptico, ya que se podrán ver nítidamente a simple vista y en un entorno oscuro. Si no puedes obtener estas condiciones pero te gustaría ver la lluvia de Perseidas, no te preocupes, porque podrás también disfrutarlas a través de streaming. El proyecto Energy Efficiency Laboratories (EELabs) emitirá a través del canal Sky-live.tv un directo desde los Observatorios de Canarias de la mano de su coordinador Miquel Serra-Ricart.