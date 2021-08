"Espero traer el anillo a Dallas": las declaraciones de Doncic tras firmar su renovación con los Mavericks

El jugador esloveno Luka Doncic agradeció este martes a los Dallas Mavericks, en su primera rueda de prensa tras su extensión de contrato por cinco años, la confianza que han depositado en él y confió en ganar el anillo de campeón "algún día".

"Es un momento muy especial. Gracias Dallas por ofrecerme esto. Nunca imaginé que esto me pasaría, yo solo soñaba con jugar en la NBA. Ahora puedo firmar una extensión con los Dallas Mavericks por cinco años más. Nunca tuve dudas. Siempre quise firmar", reconoció Doncic en una rueda de prensa en Liubliana (Eslovenia).

Con solo 22 años, el ex del Real Madrid se ha asentado como uno de los grandes jugadores de la NBA, donde ha sido elegido los dos últimos años parte del mejor quinteto de la liga y del All-Star.

"Mi objetivo es siempre igual, ganar el anillo, ese es mi objetivo. Espero poder traer el anillo a Dallas algún día", reveló el jugador de los Mavericks. Dallas no gana el campeonato de la NBA desde 2011, cuando el equipo estaba liderado por otro europeo, el alemán Dirk Nowitzki.

Doncic, que reconoció que sus inicios en Dallas fueron difíciles al no hablar el idioma ni conocer a nadie, se mostró muy emocionado por tener la oportunidad de hacer un anuncio así en su tierra natal, Eslovenia. "Fue duro al inicio, pero aprendí la lengua, hice amigos y me di cuenta de que no era una mala decisión. Estoy muy agradecido con Dallas y estoy muy feliz", añadió el jugador.

Naša ekipa je v centru Ljubljane ujela ekipo @dallasmavs: trener Jason Kidd, skupaj s pomočnikom športnega direktorja Michaelom Finleyjem in svetovalcem Dirkom Nowitzkim. https://t.co/fJfwWpyDu0 pic.twitter.com/AxBfIvUYc3 — N1 Slovenija (@n1slovenija) August 9, 2021

Así será su nuevo contrato

El nuevo contrato que une a los Mavericks de Dallas con Luka Doncic es de cinco años y tiene un valor de 207 millones de dólares.

El esloveno, a preguntas de la prensa local, bromeó sobre el inicio de esta nueva etapa de su vida y reconoció no haberse dado "todavía" ningún capricho, ya que necesita procesar todo lo que está sucediendo "antes de gastar".

En relación con un posible partido de exhibición en Eslovenia, Cuban reconoció que está en conversaciones con la NBA, pero que la pandemia del coronavirus lo ha complicado todo.