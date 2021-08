Adriana Cerezo, sobre su experiencia en Tokio: "Cuando salí no sabía ni que me estaban grabando de verdad"

Adriana Cerezo, taekwondista española y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha hablado en SER Deportivos de su nueva vida tras haber aterrizado en España después de dar el salto al primer plano mediático. En su entrevista ha desvelado que en el momento de sus combates no era consciente de la cantidad de gente que había detrás de ella y admite ahora su "ilusión" cuando la reconocen por la calle.

Cerezo reconoce que está "tratando de volver a la normalidad, porque si no esto es una locura". De su nueva vida destaca la acogida de los aficionados: "Que haya personas que te reconozcan por la calle me hace más ilusión a mí que a la gente que me ve", afirmó, encantada con el recibimiento después de una participación sin hacerse a la idea del peso de sus actuaciones.

"Cuando salí no sabía ni que me estaban grabando de verdad, pensaba que igual ni lo emitían. Me lo estaba pasando súper bien, mi intención era esa. Y el pasármelo bien y hacer esto porque me gusta es lo que intenté hacer", confesó, todavía con el regusto en el cuerpo de haber podido coronarse campeona olímpica de no haber caído en los últimos segundos de la gran final.

"Estás muy contenta de lo que has conseguido, pero te queda sabor a poco porque podías haber conseguido más. Para lo que hay que mirar atrás es para corregir y seguir. La medalla hay que guardarla, pero como si no la hubiéramos ganado. A empezar desde la casilla de salida", comentó Cerezo, a quien se le pusieron "los pelos de punta" al escuchar las narraciones de sus éxitos en antena.