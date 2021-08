"Va a ser lindo y raro": Messi, sobre un posible reencuentro con el FC Barcelona

Leo Messi realizó su primera comparecencia como jugador del PSG este miércoles. Fue su presentación oficial como integrante de la plantilla parisina, pero ya se había filtrado el día anterior fotos suyas con su nueva camiseta. Su fichaje era un secreto a voces y finalmente se anunció a los medios.

Pese al mensaje ‘institucional’ y sin tomar riesgos del astro argentino, algunas de sus declaraciones sí que fueron importantes y relevantes. Una de las más destacadas fue cuando le preguntaron cómo sería una posible vuelta del flamante nuevo fichaje del París Saint Germain al Camp Nou en Champions League, para enfrentarse al club en el que triunfó y consiguió todo.

Messi definió como rara la situación de verse con otra camiseta en el estadio del FC Barcelona: “No sé si nos vamos a enfrentar, si nos pasa va a ser lindo volver a Barcelona por un lado y por otro va a ser muy raro jugar en mi casa con otra camiseta, pero esto es fútbol y puede pasar"

El mensaje de Messi a los barcelonistas

Además, Leo dejó un mensaje para todos los aficionados barcelonistas que rehúyen de aceptar su salida del club: "Antes de irme sin saber a dónde ya les dije a los aficionados del Barcelona que voy a estar agradecido por el cariño. Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte y competitivo porque me conocen y saben que me gusta ganar. Quiero seguir cumpliendo objetivos.

Así Messi respondió a la única pregunta que se planteó sobre el FC Barcelona, porque como comentó Adrià Albets en directo en Cadena SER, desde el club parisino se pidió no realizar preguntas sobre el Barça y el pasado del argentino.