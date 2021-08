"Los acontecimientos recientes me dan la razón": Llopis matiza sobre el rol de Florentino en el adiós de Messi

El exmiembro de la Comisión Espai Barça Jaume Llopis ha querido matizar sus palabras en El Larguero del pasado lunes por las que incluso se ha movilizado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El barcelonista relacionaba a Pérez con la marcha de Leo Messi al Paris Saint-Germain por sus presiones contra el acuerdo de la Liga con CVC y rectifica sus palabras en un comunicado al que ha tenido acceso la Cadena SER a pesar de resaltar que "los acontecimientos recientes me dan la razón".

La afirmación que levantó el revuelo en su aparición en directo fue la que aseguraba que "entre el CEO del Barça y Florentino Pérez convencen a Laporta de echar a Messi y no firmar con CVC". En esta misma intervención hablaba de la amistad de Ferran Reverter con Florentino, principal punto de rectificación al desvelar finalmente que ese concepto puede ser demasiado para denominar su relación.

Sin embargo, su vínculo con el adiós de Messi sigue siendo foco de insistencia, más aún tras confirmarse el fichaje del argentino por el Paris Saint-Germain con presentación inclusive. "Es evidente que los acontecimientos recientes me dan la razón, ya que al no aceptar la propuesta de la Liga y CVC por parte del Sr. Florentino Pérez y del FC Barcelona, han obligado la salida de Messi, su fichaje por el PSG y quién sabe si la puerta abierta para que Mbappé vaya al Real Madrid", culmina en su escrito.

Ante la Nota publicada por el presidente del Real Madrid, Sr. Florentino Pérez, respecto a mis manifestaciones en torno a su relación con Ferran Reverter y la influencia del Sr. Florentino Pérez en la salida de Messi del FCBarcelona, por medio de la presente quiero realizar las siguientes matizaciones:

1. Probablemente me he excedido al calificar de “amistad” la relación entre los Sres. Pérez y Reverter, razón por la cual RECTIFICO mis apreciaciones en torno a su relación y concepto de “amistad”, aunque como reconoce el propio Sr. Pérez, se conocen desde hace 4 meses, es decir, antes de que el Sr. Reverter fuera CEO del FC Barcelona.

2. En cuanto a la influencia en la no renovación de Messi por el FC Barcelona, es evidente que los acontecimientos recientes me dan la razón, ya que al no aceptar la propuesta de la Liga y CVC por parte del Sr. Florentino Pérez y del FC Barcelona, han obligado la salida de Messi, su fichaje por el PSG y quién sabe si la puerta abierta para que Mbappé vaya al Real Madrid.

Dicho esto, sirva la presente para rectificar mis palabras y pedir disculpas a quien se haya sentido ofendido por ellas.

