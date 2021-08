Citado como imputado el jefe de gabinete de Laya por el caso Ghali

El Juzgado de Zaragoza que investiga las circunstancias de la entrada de Brahim Ghali en España ha citado como imputado a Camilo Villarino, mano derecha de la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, de quien fue su jefe de gabinete. El juez le ha citado para el uno de septiembre, y también pero en calidad de testigo, al teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, segundo jefe del Estado Mayor del Aire.

El magistrado trata de aclarar si el líder del Frente Polisario accedió a España con su pasaporte personal, o bien con otro tipo de acreditación diplomática, ya que el acceso atraves de la base aérea de Zaragoza no paso los controles habituales

El juez cita al Villarino, al haber estudiado los mensajes de texto y WhatsApp que se intercambiaron Villarino y el teniente general, para gestionar el aterrizaje del avión en que viajaba Ghali, de donde "se deduce" que el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores hace creer al militar que la llegada de Ghali se corresponde con "un cargo similar a un ministro o jefe de estado" que estarían exentos de pasar el control de pasaportes, según sostiene la acusacion de este procedimiento, a través del letrado Antonio Urdiales.

El magistrado señala en la providencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, "recíbase declaración como investigado a Camilo Villarino Marzo y como testigo a Francisco Javier Fernández Sánchez y no como investigado por no constar indicios de que supiera que la persona que llegaba a España tuviera o no pasaporte diplomático o estuviera exento por cualquier causa del control de pasaporte y de aduana. Se señala el día 1 de septiembre a las doce y trece horas, respectivamente, para la práctica de ambas declaraciones en este Juzgado, sin que haya lugar a la retirada previa del pasaporte interesada respecto del investigado".

Villarino

El juez Rafael Lasala Albasini, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, ya tiene la versión Villarino quien señaló en su escrito al juzgado que no había ningún expediente administrativo sobre el episodio y que en sus comunicaciones con el segundo jefe del Estado Mayor del Aire le trasladó que no era preciso llevar a cabo ningún trámite de aduanas o inmigración, "siendo esta respuesta perfectamente coherente tanto con la práctica establecida como con la legislación vigente aplicable".

Militares al margen

El general José Luis Ortiz-Cañavate, jefe de la base aérea de Zaragoza, también ha declarado por escrito que todas las personas que procedían de un país ajeno al espacio Schengen debían pasar un control de pasaportes y que en el caso del líder del Polisario "no se siguió el procedimiento habitual debido a la orden recibida". Un testimonio que el magistrado considera "suficientemente expresivo", por lo que no tendrá que acudir al juzgado a declarar.