La exinternacional española Anna Cruz ha detallado los motivos que intoxicaron el vestuario de la selección española de baloncesto y por los cuales ha quedado señalado su exseleccionador, Lucas Mondelo. Después de despedirse a comienzos de 2021 dejando caer el ambiente turbo en el vestuario al publicar en sus redes sociales que "a la familia no trata así", la jugadora ha ido a más en sus explicaciones en una entrevista con El País en la que cuenta que el técnico le hizo "la vida imposible".

Sus declaraciones se suman a las quejas públicas de su excompañera con España, Marta Xargay, que se despidió la pasada semana admitiendo haber padecido bulimia por culpa de la actitud de su entrenador en las concentraciones.

En sus palabras, Cruz lamentó la decisión tomada por razones ajenas a su estado de forma. "Cuesta mucho llegar a la élite y es muy duro tenerlo que dejar porque una persona te hace la vida imposible. Lo haces para salvar tu salud. Su maltrato psicológico continuado me generó estrés, ansiedad, depresión… Me llevó a abandonar la Selección y a vivir un proceso muy difícil", desveló en su charla, indicando incluso una falta manifiesta de "valores".

"No vale todo para ganar"

"No todo vale para ganar y ganar no lo puede justificar todo. Se tiene que normalizar el decir basta, no el tragar siempre. No vale todo", reconoció la alero, quien desea que en la nueva etapa en el combinado nacional queden erradicados estos comportamientos: "Ojalá ninguna compañera tenga que volver a vivir nunca este trato. Nos encanta competir y pasamos por alto cosas intolerables".

"Exponerse a obedecer a alguien que te hace la vida imposible es durísimo mentalmente", prosiguió Anna Cruz en su relato, además de ampliar que precisó de "ayuda psicológica para superar el pánico a ir a entrenar". A pesar de su 'adiós' casi ocho siete meses atrás, en su sentimiento sigue destacando una renuncia instintiva a presenciar los nuevos periplos de su antiguo equipo, como el de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: "No pude ni poner la tele. Me hacía daño verlas", recalcó, abriendo aún más luz sobre la problemática existente en la selección española.