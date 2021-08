Ancelotti: "Messi fue la bandera del Barcelona desde niño, me ha sorprendido"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció estar "sorprendido" por el adiós del argentino Leo Messi al FC Barcelona, club del que "desde niño siempre fue la bandera", y su llegada al París Saint-Germain.

"Me ha sorprendido, claro que sí, porque Messi desde niño siempre fue la bandera del Barcelona, pero llevo en el fútbol desde hace 42 años y no me sorprende que un jugador pueda cambiar de camiseta", manifestó en su rueda de prensa de este viernes, previa al debut liguero contra el Deportivo Alavés.

"Lo ha hecho Messi, que siempre estuvo en el Barcelona, pero tengo mucho respeto por la decisión que ha tomado el Barça y la que ha tomado Messi", añadió Ancelotti.

Pese a la salida de su jugador referente, Ancelotti considera que el Barcelona seguirá peleando por los títulos y siendo rival del Real Madrid. "Tenemos que competir contra el Barça como ante el Atlético de Madrid. Este año sin Messi, pero seguirá siendo el Barcelona uno de los mejores equipos del mundo. No cambia con Messi o sin él, tenemos que intentar ganarlos", opinó en su comparecencia.