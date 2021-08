"Caí en una depresión profunda": Chicharito Hernández cuenta cómo fue su adaptación a la MLS

Javier Hernández, más conocido como "Chicharito" Hernández, ha contado en una entrevista proporcionada a ESPN cómo ha sido su experiencia en la MLS. El jugador mexicano llegó a Los Ángeles Galaxy en 2020 donde no tuvo un gran inicio. Un año después rompe su silencio.

El jugador mexicano comentó que sufrió una depresión debido a una serie de situaciones que le tocó vivir hace un año.

"Fue la pandemia, la muerte de mi abuelo, situaciones personales que se juntaron"

El jugador de LA Galaxy explica el motivo por el que no tuvo un buen comienzo en la MLS. "Fue la pandemia, la muerte de mi abuelo, situaciones personales que se juntaron y caí en una depresión muy profunda de la que no me había dado cuenta hasta que vi que mi realidad era responsabilidad mía, era un vacío que tenía conmigo mismo", explicó el jugador en la entrevista a ESPN.

"Cuando sabes que eres el responsable, también sabes que eres el creador de tus decisiones. Por eso uso mucho la frase de "imaginemos cosas chingonas" porque imaginar las cosas está bien, pero hacer esas cosas es lo importante", añadió.

El jugador reconoció que la pérdida de su abuelo le marcó bastante en su día a día. "Mi abuelo era una imagen paterna en lo personal y en lo profesional, éramos un equipo de trabajo. Mi familia es un equipo de trabajo, han sido mis mejores apoyos pero también mis mayores críticos".

Chicharito reconoció que hubo otro motivo por el que seguir adelante: su pasión por el fútbol. "Si no existiera esa pasión y ese amor por el fútbol, no le dedicaría tanto tiempo, estoy despierto 12 horas y le dedico seis u ocho al deporte. Los Galaxy apostaron por mí para ser uno de los mejores de la liga y tengo que comportarme como uno de los mejores de la liga y yo sé que dos horas de entrenamiento aquí no son suficientes".

Cabe decir que el jugador mexicano no puede jugar con el equipo a causa de una lesión que sufrió en el pasado mes de julio y que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego por más de un mes. "Tengo muchas ganas de llegar y de jugar, es un reto muy bonito para mí. El año pasado nadie daba nada por mí y ahora estoy en el All Star", finalizó.