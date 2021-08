Un juzgado de Ceuta rechaza detener las devoluciones a Marruecos de los menores

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta ha rechazado la medida cautelarísima para detener la devolución de los menores marroquíes a su país procedentes de Ceuta, los cuales entraron a mediados de mayo por las playas fronterizas del Tarajal y Benzú. Este domingo el Ministerio del Interior ha devuelto al tercer grupo de quince menores no acompañados, algo que ha generado críticas por parte de varias organizaciones porque consideran que se está haciendo con "irregularidades" y "sin garantías".

El portavoz de la asociación Coordinadora de Barrios, Javier Baeza, ha confirmado a la Cadena SER que el juzgado ha denegado la petición que esta misma había presentado solicitando a la Delegación del Gobierno de Ceuta que se suspendiera el proceso de repatriación de los menores a Marruecos. Por tanto, las repatriaciones continuarán este lunes a la espera de que otros jueces decidan sobre las denuncias que han presentado otras organizaciones y colectivos.

Las organizaciones No Name Kitchen, Maakum Ceuta, ELIN, Fundación Raíces y Andalucía Acoge han asegurado en un comunicado conjunto que, en algunos casos, la repatriación se hace sin garantías porque varios menores habían designado a abogados para que les defendieran, pero no se les ha avisado, lo que les priva del derecho a recibir asistencia judicial.