Kylian Mbappé quiere fichar por el Real Madrid este mismo verano

Este lunes Kylian Mbappé tiene previsto reunirse con el presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi para comunicarle su deseo de abandonar del PSG, tal y como ha informado Javier Herráez en SER Deportivos.

Como ha adelantado Javier Herráez, Mbappé quiere fichar por el Real Madrid este mismo verano y no esperar a que venza su contrato para recalar en la capital española. Mbappé quiere llegar ya a Madrid y así se lo va a comunicar a su presidente. No va a rebelarse ni va a dejar de entrenar, pero su deseo es forzar la máquina para que sus deseos se hagan realidad. Estamos ante el PSG de Lionel Messi y no el de Mbappé y además los pitos de su afición el pasado sábado en el Parque de los Príncipes no le gustaron nada.

Su plan es el mismo y nada le ha hecho cambiar el paso: no renovar con el PSG e intentar, si le dejan, salir este verano.

Tal y como ha contado Francisco José Delgado, el Real Madrid no quiere hacer ningún movimiento oficial hasta que Mbappé dé el primer paso. Lo siguiente será realizar una primera oferta por la estrella francés de 120 millones de euros y ofrecerle un contrato por cinco temporadas con un sueldo galáctico.

El delantero ha marcado 133 goles en 173 partidos con el PSG y 17 en 48 partidos con la selección francesa. Antes, en el Monaco hizo 27 dianas en 60 encuentros.

"El Madrid puede ofrecer más de 120 millones"

Mario Torrejón aseguró este domingo en Carrusel Deportivo que el Real Madrid puede ofrecer más de 120 millones por Kylian Mbappé si acomete el fichaje este verano. "Creo que entre 150 y 180, el Real Madrid podría asumir la operación. No digo cifra concreta por las circunstancias de que puede venir gratis el año que viene, pero creo que el Real Madrid podría asumir más esfuerzo", explicó el periodista.

Además, informó de que si el Real Madrid finalmente no consigue fichar a Mbappé este verano, se guardará ese dinero y no lo invertirá en nadie, ya que "el único plan es Mbappé".

Mbappé, ausente en el cumpleaños de Ander

Este pasado domingo los jugadores del Paris Saint-Germain se reunieron para celebrar el cumpleaños de Ander Herrera. El centrocampista español quiso festejar junto a sus compañeros que cumplía 32 años.

A la cita acudieron 15 de los jugadores de la primera plantilla del equipo parisino, entre ellos cuatro de los jugadores que han llegado este verano: Achraf, Wijnaldum, Sergio Ramos y Messi.

No obstante, todas las miradas buscaban a la misma persona entre esos futbolitas, pero nadie le encontró. Kylian Mbappé no se encontraba entre los jugadores que acudieron al cumpleaños de Herrera. Tampoco estaban otros futbolistas como Donnarumma, Marquinhos, Kimpembe, Draxler o Kurzawa. La ausencia de Mbappé fue sonada en Francia teniendo en cuenta su situación actual, que ha atraído el foco más aún si cabe después de los pitos recibidos por el delantero el pasado sábado.