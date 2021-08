"Más de 120 millones": el dinero que podría poner encima de la mesa el Real Madrid por Mbappé este verano

Este fin de semana arrancó LaLiga 2021/2022, la cual todavía no ha terminado pues aun restan cuatro equipos por debutar (Athletic, Villarreal, Granada y Elche), y la que va a ser la primera sin Leo Messi y, quien sabe, si dentro de poco con Kylian Mbappé.

Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona arrancaron con victoria y dejando todos ellos buenas sensaciones de juego. Y en la primera jornada, concretamente en el duelo del vigente campeón ante el Celta de Vigo, el VAR y las manos ya fueron protagonistas tras el penalti señalado a Marcos Llorente.

Las preguntas canallas

¿Qué tridente es mejor y cuál hará mejor temporada: Bale, Benzema y Hazard o Griezmann, Memphis y Braithwaite?

Antonio Romero: "Hombre, si el tridente es com Braithwaite, creo que es mejor el del Madrid. Pero ese trindente del Madrid no va a soportar la tensión de una temporada. Dicho de otra manera, creo que Bale se va a caer pronto del tridente".

Dijo Pacojó el pasado jueves que 120 millones es la cifra máxima que estaría dispuesto el Real Madrid a ofrecer por Mbappé. Al margen de esto, ¿cuánto dinero tiene el Real Madrid para fichar a Mbappé este verano?

Mario Torrejón: "Creo que más. Creo que más de esos 120 seguro. Creo que entre 150 y 180 podría asumir la operación. No digo esa concreta por las circunstancias de que puede venir gratis el año que viene, pero creo que el Real Madrid podría asumir más esfuerzo".

¿Si el Madrid no puede firmar a Mbappé, ese dinero se lo guarda o va a intentar algo este verano?

Mario Torrejón: "Se lo guarda. El único plan es Mbappé".

A Sergio Ramos le quedan dos años de contrato, quedan tres años para los Juegos Olímpicos de París... ¿va a llegar Sergio Ramos a los Juegos de París?

Julio Pulido: "Es complicado, es complicado. Lo que sí os puedo asegurar es que va a jugar con el PSG y que va a hacer una buena temporada con el PSG. Lo digo para los que estos días vienen anticipando que el fichaje de Ramos por el PSG va a ser un fiasco, que llevaba razón Luis Enrique... el problema actual de Ramos no tiene nada que ver con el que le dejó fuera de la Eurocopa".

¿En qué mes será favorito para ganar LaLiga el Atlético de Madrid?

Miguel Martín Talavera: "Cuando queden cinco fechas".

Matallanas, en una intervención mítica, ha dicho que el Atlético está para ganar cinco ligas consecutivas. ¿Cuántas va a ganar de esas Simeone?

Pablo Pinto: "Hombre, si damos por buena esa afirmación, las cinco con el Cholo".

Agüero estará dos meses de baja. Dijo ayer Sique que la lesión es más complicada de lo esperado. ¿Llegará el Kun a debutar con el Barça?

Jordi Martí: "Yo tengo mis dudas. El plan no ha encajado. El Kun Agüero era moneda de cambio para contentar a Leo Messi. Creo que todo esto empieza a chirriar... ojalá pueda debutar, pero tengo mis dudas".

¿Qué futbolista que esté actualmente en el Barça o que vaya a llegar te gustaría que en el futuro acabe portando el dorsal número 10?

Lluís Flaquer: "Ansu Fati. No tiene porque ser ya, sería señal de que ha recuperado su mejor versión".

¿Crees que Sergio Ramos volverá a la Selección?

Antonio Romero: "Sinceramente creo que lo tiene muy difícil. No sé si imposible porque si la revienta sería un clamor, porque es el mejor, pero creo que lo tiene muy muy complicado".

Mbappé no sale en la foto del cumpleaños de hoy de Ander Herrera. ¿Pero crees que estará en la de Modric del 9 de septiembre?

Mario Torrejón: "Soy moderadamente optimista. Pero sí va a venir esta temporada o la siguiente no lo sabe ni Mbappé hoy. Porque ahora mismo no depende de él. Depende sencillamente de que una persona que no necesita dinero, acepte tu dinero".

Si el Madrid ficha a Mbappé, ¿qué fichaje sería más importante para el mundo del fútbol: el de Messi por el PSG o el del francés por el Real Madrid?

Julio Pulido: "Pues es una buena pregunta. Creo que mirando hacia el futuro, el de Mbappé por el Real Madrid".

Después de lo que hemos visto con la mano de Marcos Llorente, ¿el Atlético va a tener que pelear LaLiga contra todo y contra todos?

Miguel Martín Talavera: "No, simplemente le ha tocado ser el damnificado de un nivel arbitral pésimo, de una falta de seriedad absoluta del que manda en el colectivo arbitral y que menos charlas de pretemporada y más ponerse las pilas porque más de uno se ha coronado esta primera jornada".

¿Por qué miembro del Sanedrín te bajarías el sueldo para que pudiera ser inscrito por la Cadena SER como ha hecho Piqué?

Jordi Martí: "Hombre, por todos y cada uno de ellos. Si la rebaja fuera razonable, por todos y cada uno de ellos haría el gesto. Y espero que ellos hicieran lo mismo".

¿El error arbitral que ha perjudicado hoy el Atlético de Madrid lo hubieran sufrido Real Madrid o Barcelona en una jugada así?

Pablo Pinto: "Pues mira, tenemos el ejemplo de la jugada de ayer con el Real Madrid y pitaron todo lo contrario".

¿Quién es el verdadero responsable de la salida de Messi?

Lluís Flaquer: "El culpable de la salida de Messi es Bartomeu, Messi evidentemente porque hacía un esfuerzo pero difería más que rebajaba el sueldo y Laporta por haber creado un estado de optimismo que luego no fue tan real".