Un intérprete afgano, a la espera de ser evacuado: "Temo que sepan que he colaborado con el ejército español"

España procederá a lo largo de este lunes a llevar a cabo una primera fase de evacuación. Los ministerios de Exteriores y Defensa anunciaron en un comunicado que dos aviones A400 desde España con destino Dubái para cubrir la primera fase de repatriación del personal de la embajada, de los españoles que quedan en ese país así como de todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con nuestro país.

Mustafá Ayub, intérprete durante cinco años para las tropas españolas en Kabul, es una de las personas que serán evacuadas. Tiene 39 años y está esperando la llamada del Gobierno español para ser sacado del país. Con él hay más intérpretes más, entre 48 o 50, pero no hay cuantificación exacta sobre intérpretes y sus familiares. Ayub ha hablado con Pedro Blanco en 'Hoy por hoy' y ha mostrado su incertidumbre ante lo que pueda ocurrir en las próximas horas. "Nos han llamado, pero no sabemos cuándo van a venir. Ha salido en las noticias que vendrán dos aviones a Dubái, pero estamos esperando en la casa, no sabemos cuando van a venir".

Un intérprete del ejército español, con "miedo" porque "nadie sabe nada"

"Somos cinco, mi mujer y tres hijos (una hija de 14 años, un hijo de 13 años y otra de cuatro años. Mis hijos entienden la situación, están muy preocupados", explica Ayub sobre la situación de su familia, como la de otras muchas que esperan a ser sacados de Afganistán. "Tengo familia fuera de Kabul. Nadie sabe nada en Afganistán sobre el futuro del país, nadie sabe nada", añade.

Además, explica que es urgente su salida porque los talibanes van a investigar: "Sí tengo miedo. Dicen que vienen en paz. Si pasan tres o cuatro semanas los talibanes van a buscar, porque tienen inteligencia y saben todo. Temo que sepan que he colaborado con el ejército español. En cinco años hemos hablado con pueblos, con gente, con el ejército afgano, y ellos lo saben todo, tienen listas. Un amigo trabajaba con los extranjeros en una provincia afgana, Tajar, y me dijo que en tres semanas cuando ocuparon la provincia llevaban una lista. Él no estaba en casa pero su familia le dijo que había ido a por él". "No sé exactamente cómo han llegado tan rápido", concluye.