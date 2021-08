"Se me caían las lágrimas": el discurso de Messi que emocionó al 'Papu' Gómez en la final de la Copa América

El jugador del Sevilla, Alejando 'El Papu' Gómez comentó en una entrevista realizada en el medio argentino 'la nación' cómo han sido sus últimos meses en la capital andaluza, además de preguntarle por su compañero en la albiceleste, Leo Messi, y su extraña salida del Atalanta.

La emoción de Messi al conseguir el título con Argentina

La Copa América de este año nos dejó con la victoria de Argentina y así el primer título con la absoluta de Leo Messi. El capitán realizó un discurso previo a la final en Maracaná frente a Brasil, y el 'Papu' contó como fue "Empezó a hablar y la verdad, las palabras justas no me las acuerdo, porque enseguida, yo ya estaba llorando. Dijo algo de los esfuerzos, de las familias… y se me caían las lágrimas como a un nene…"

Emocionado, el jugador del Sevilla explicó quiénes fueron las voces cantantes de un vestuario que pasaría a la historia al lograr de nuevo el título: "Estábamos todos esperando esa final, los días y las horas previas no se nos pasaban, teníamos la adrenalina a full, y Leo se puso a hablar, Fideo también…, y hoy no puedo reconstruir qué dijeron, solo me acuerdo que yo no paraba de llorar".

"Pasamos a tener un poquito más de opción"

Sin embargo, la salida de Messi al PSG si pilló por sorpresa a Gómez, pero rápido encontro el lado positivo a la salida de LaLiga de su compatriota, y es que, como reflejó, el resto de equipos tendrán más opciones, ya que Messi es capaz de conseguir 20 puntos solo.

"Con Leo sabés que tenés, siempre, la carta ganadora. Entonces, si los demás compañeros no están bien, él en cualquier momento puede encenderse y hacer un desastre. Barcelona seguirá siendo un top, y también están el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero si no está el número 1, los demás pasamos a tener un poquito más de opción".

Su salida del Atalanta

Alejandro Gómez por primera vez habló sobre su rara salida del conjunto de Bérgamo. Además no se cortó con Gasperini, su anterior entrenador: "Desobedecí en una indicación táctica en un partido ante el Midtjylland. Faltaban diez minutos para que termine el primer tiempo y me pidió que juegue por la derecha, mientras que yo estaba jugando muy bien por la izquierda. Y le dije que no. Imagínate, haberle respondido eso, en medio del partido, hoy, con las cámaras… Estuvo perfecto que se enojara".

Sin embargo, el problema vendría después como comentaba el argentino: "En el vestuario del entretiempo se sobrepasó, cruzó los límites e intentó agredirme físicamente".

El 'Papu' tras desobedecerle pidió disculpas tanto al entrenador como a sus compañeros, pero necesitaba de una rectificación del técnico para continuar en el club: "Uno puede discutir, ok, pero cuando hay una agresión física ya es intolerable. Entonces pedí una reunión con el presidente del club. Le dije que no tenía problemas en continuar, aceptando que me había equivocado: como capitán no me había comportado bien, había sido un mal ejemplo desobedeciendo al técnico. Pero le dije al presidente que yo necesitaba una disculpa de Gasperini. No la recibí".