Kroos mantiene la fe por el fichaje de Mbappé: "Tal vez un jugador de París se una a nosotros..."

El fichaje de Leo Messi por el PSG sigue dejando reacciones de todo tipo. La última fue la de Toni Kroos. El jugador del Real Madrid habló en su podcast sobre los últimos movimientos del mercado y explicó por qué la salida de Messi puede ser beneficiosa para el conjunto blanco.

Para ello definió al Barça como su mayor rival: "Quizás el traspaso tenga algo de bueno porque nuestro mayor competidor ha perdido a su mejor jugador. Además, todo este asunto de Messi no es ciertamente una desventaja para nosotros..." Además, explicó la segunda razón por la que podría ser positivo ese traspaso: "Y tal vez salgan aún más cosas buenas como resultado. Tal vez un jugador de París se una a nosotros...".

"No me sorprendería"

El jugador alemán del Real Madrid se deshizo en halagos hacia el delantero francés en una pasada entrevista para The Bild, ya que según él es el jugador más interesante para fichar: "¿Mbappé? Es el jugador más interesante del mercado y no es precisamente barato. Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado, pero, como el Real Madrid siempre quiere a los mejores, no me sorprendería".

Un "imposible" fichaje de Cristiano Ronaldo

Los rumores que vinculaban de nuevo a Cristiano Ronaldo con el Real Madrid fueron rápidamente desmentidos por ambas partes. Kroos, que mantiene una gran relación con el portugués, respondía a la pregunta de quién es el mejor jugador del mundo: "De mi época, es Cristiano. Por supuesto que soy parcial, porque jugó un papel decisivo en la conquista de muchos títulos"

Además justificó su respuesta argumentando la gran disciplina que tiene Cristiano Ronaldo respecto a otros jugadores: "No solo éramos compañeros de equipo, sino también vecinos en el vestuario y en privado. Vivía al lado de mi casa. Fue impresionante ver lo perfeccionista que es. Por eso está fuera de mi alcance nombrar a Messi".