El Bidaideak Bilbao intenta fichar a la capitana afgana de baloncesto en silla de ruedas para sacarla del país

El Bidaideak Bilbao BSR ha comunicado "su plena disposición" para incorporar a la jugadora afgana Nilofar Bayat, que ha pedido ayuda para huir de su país al igual que miles de mujeres que temen por su vida desde que los talibanes tomaran Kabul y controlaran la mayor parte de Afganistán.

El presidente del club vasco, actual campeón de liga, ha trasladado ya su petición la Federación Internacional de Baloncesto en silla de ruedas y a la Federación Española de Baloncesto para que la capitana de la selección de su país "pueda residir en Bilbao" y jugar en el Bidaideak la próxima temporada.

La entidad bilbaína ha iniciado hoy los trámites para hacer llegar a Bayat su propuesta de incorporación y, "una vez aceptados por esta, acometer la expatriación de la jugadora".

Perdió una pierna en un atentado talibán

Nilofar Bayat lleva más de 20 años en silla de ruedas. Cuando tan solo era una niña, un misil talibán la alcanzó. Debido al impacto, perdió su pierna derecha, quedando desde entonces en silla de ruedas.

Bayat fue entrevistada en Hora 25 este lunes y denunció la insostenible situación en que se encuentran: "Lo hemos perdido todo. Todo por lo que habíamos trabajado y habíamos conseguido en estos 20 años. Y está claro para todo el mundo que no hay futuro para las mujeres en Afganistán porque los talibanes seguirán todas las normas que ya seguían antes: no dejarán que las mujeres salgan de casa y sean parte de la sociedad"

"Destruirán todo lo que hemos hecho y construido en Afganistán durante estos 20 años. Es muy duro reconstruir todas las provincias de nuevo, es muy difícil volver a construir las casas de la gente que ellos han destruido. Aquí en Kabul hay mucha gente que ha llegado de otras provincias y ahora no tienen dónde vivir y no tienen nada para comer. Muchos están ahora en las calles y no es fácil reconstruir de manera rápida y fácil todo lo que han destruido. Lo han destruido todo. Por supuesto han destruido todo lo que habíamos conseguido y por lo que tanto habíamos luchado: que yo haya podido estudiar en la universidad, que haya podido trabajar o que haya podido practicar deporte", explicó.