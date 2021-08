Ayuda al Refugiado insiste en que Interior dio la orden

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado considera que las explicaciones ofrecidas por el Ministerio del Interior son extemporáneas e irregulares y se opondrán a que sean tenidas en cuenta.

La respuesta ofrecida por la asociación de Ayuda al Refugiado anuncia que seguirán solicitando a la Audiencia Nacional que anule la “orden” de Interior porque “son alegaciones extemporáneas y no pueden ser tenidas en cuenta". Ahora mismo, se está analizando unas medidas cautelares 'in audita parte'.

Recurrirán la orden al no considerarla "un ruego"

La asociación prepara un escrito a la Sala Contenciosa de la Audiencia en el que rechazan que el documento de Interior sea “un ruego” y no un acto administrativo formal. Eso contradice la doctrina del Tribunal Supremo, puesto que el acto administrativo es cualquiera que despliegue efectos ante terceros. Es evidente (por no decir palmario) que el Ministerio es el único capaz de activar tratados, no es competencia delegable que un tratado internacional se pueda activar unilateralmente por un organismo inferior, ergo, no es viable lo que nos indican. Que sepamos los tratados no los activan los “ruegos”.

Sobre la competencia de la Audiencia Nacional, la asociación contesta a Interior que “se están aprovechando, que la audiencia les dijo que confirmasen la autenticidad de un documento para hacer una alegación contra el recurso. Nuevamente, se saltan el procedimiento”.