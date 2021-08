Interior niega haber ordenado el traslado de los menores a Marruecos

El Ministerio de Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska contesta a la Audiencia Nacional que el documento enviado al gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta se “limita a poner de manifiesto que el Ministro de Interior ruega se proceda efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos”.

El escrito, firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, describe que “como consecuencia de las entradas de personas el 17 y 18 de mayo se hizo necesario implementar medidas para garantizar la efectiva protección y tutela de sus derechos e intereses así como el retorno de dichos menores a Marruecos”.

Lo pide Ceuta

“En base a ello desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha venido solicitando la aplicación del acuerdo entre el reino de España y el reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados hecho en Rabat en marzo de 2007. En estos términos dirigió su último escrito el pasado 10 de agosto a la delegación del gobierno en Ceuta la cual a su vez lo remitió a esta Secretaría de Estado", explican en el texto,

En respuesta a esta petición "con fecha 10 de agosto se dirigió un escrito rogando se procediera a efectuar el retorno de los menores al reino de Marruecos respetando en todo momento sus intereses y derechos todo ello con el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor y su entrega a cargo de una institución de tutela”.

La orden no sale de interior

Marlaska contesta a la Audiencia Nacional que no procede admitir el recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado porque “no existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la sala a la que nos dirigimos. El escrito cuya copia se solicita se limita a poner de manifiesto que el ministro de interior ruega se proceda efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos”.

En consecuencia , añade el documento al que ha tenido acceso la Cadena SER, “ al no existir actividad administrativa impugnable por parte del ministerio del interior procede la inadmisión del recurso presentado”.

Ceuta investiga

En realidad, precisa el escrito, “el recurso se interpone contra el acuerdo por el que se ordena el retorno de los menores que no ha sido dictado por el ministerio del interior. Por ello subsidiariamente la sala de la audiencia nacional no sería competente para conocer El recurso. No se trata de un acto dictado por un ministro o un secretario de Estado”.

La contestación de Marlaska precisa que estos hechos ya están siendo investigados por un juzgado de Ceuta: “Están siendo enjuiciados por el juzgado contencioso administrativo número uno de Ceuta por lo que la tramitación del presente recurso vulneraría la litis pendencia. Incluso en el citado procedimiento del juzgado de Ceuta se ha acordado como medida cautelar la suspensión del retorno de los menores por lo que la medida cautelar en el presente proceso carece de sentido y eficacia”, sentencia.