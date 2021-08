El detalle de la foto de Sánchez en el que se fija Almeida y que ha hecho rugir a Twitter

Pedro sanchez es yo cuando tengo que hacer un directo y me da pereza ponerme los zapatos ajjaja https://t.co/jgYB28loFY

Voy a ir a los actos oficiales de Colmenar Viejo en alpargatas y con traje, que me mola el look del presi @sanchezcastejon 🕺 ¿de qué marca son?

Prácticamente todos los líderes políticos han suspendido sus vacaciones por el conflicto en Afganistán, pues aqui tenemos al nuestro en alpargatas y no está en bañador de milagro, aunque no me sorprende, este es el nivel medio de la población Española.