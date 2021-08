Enric Mas baja a la tercera posición y Roglic sigue líder en una etapa en la tuvo que abandonar Valverde

El australiano Michael Storer (DSM) ha sido el vencedor en solitario de la séptima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Gandía y el Balcón de Alicante, de 152 kilómetros, en la que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) mantuvo el jersey de líder.

Storer, que atacó a 4 kilómetros de meta, entró en solitario con un tiempo de 4h.10.12, aventajó en 22 segundos al español Carlos Verona (Movistar)y en 1.01 minutos al ruso Pavel Sivakov (Ineos), segundo y tercero respectivamente.

El grupo de favoritos con Primoz Roglic, Adam Yates, Enric Mas y Egan Bernal cruzó la meta a 3.33 minutos.

En la general se mantuvo Roglic al frente con una ventaja de 8 segundos sobre el austríaco Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) y 25 sobre el español Enric Mas (Movistar).

La jornada estuvo marcada por una caída que obligó a la retirada al español Alejandro Valverde, entonces cuarto de la general. El murciano sufrió el accidente en el Puerto del Collao, a uos 42 km de meta.

Este sábado se disputa la octava etapa, entre Santa Pola y La Manga del Mar Menor, de 173,7 kms.

Verona fue segundo

Verona explicó que la idea de Movistar no era jugarse la etapa con él, sino esperar un movimiento de Valverde, pero que tras la "pena" de la caída del murciano ha 'pedido permiso' a sus directores para intentar buscar la victoria y se lo han dado.

Ya en la subida final, Verona ha intentado "anticiparse a los escaladores" que iban en la escapada con él. "Me he anticipado a todos menos a (Michael) Storer, que ha estado muy fuerte y al que hay que felicitarle", comentó.

El madrileño cree que, sin Valverde, el Movistar tiene que "penar en frío" lo que va a hacer a partir de ahora, pero tiene claro que 'con Enric (Mas) y Miguel Ángel (López)' tercero y cuarto en la general 'mal no estamos'.

Verona confesó que tuvo un sentimiento de "resignación y satisfacción" al finalizar la etapa, ya que ha "visto cerca" la victoria, "pese a que en un inicio no iba pensando en la etapa' si no 'en nuestras opciones atrás".

"De hecho, Patxi me venía diciendo que Alejandro iba a atacar, y venía todo el día tranquilo, guardando. Ha habido un momento en que, de repente, había silencio en la radio, no entendía nada y ya me han dicho sobre la caída de Alejandro. Ojalá esté bien", deseo a Valverde.

Y explicó que, "una vez ahí adelante, tenía que prepararme y buscar la etapa". "He preguntado si podía probar, me han dado el OK y me podido estar ahí. Sabía que me tenía que anticipar y me he movido lo que he podido", desveló.