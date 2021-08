Von der Leyen: "No hay conversaciones políticas con los talibanes, no hay reconocimiento de los talibanes

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado hoy que "no se puede destinar ni un euro de ayuda humanitaria a un régimen que niegue a sus mujeres sus derechos y libertades y el acceso al trabajo y los estudios". "No hay conversaciones políticas con los talibanes, no hay reconocimiento de los talibanes", ha señalado.

Von der Leyen ha visitado junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el centro de acogida instalado en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) de ciudadanos europeos y colaboradores afganos evacuados desde Kabul.

Situación muy poco clara aún, aunque escucharán a los talibán

"Podemos escuchar a los talibán, pero vamos a medirlos por sus actos", ha añadido Von der Leyen, quien ha agregado: "La situación es muy poco clara; trabajaremos para que las mujeres puedan seguir trabajando, pero también para las personas que han sido perseguidas".

Ha dicho la presidenta de la Comisión Europea que "esos millones de euros de fondos europeos para ayuda al desarrollo están condicionados al respeto de los derechos humanos, de minorías y de las mujeres y niñas".

"Tenemos que debatir cómo facilitar que las personas puedan llegar al aeropuerto; es bueno hablar si se pueden salvar vidas", ha señalado.