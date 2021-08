41 migrantes han desembarcado en las últimas horas en la Isla de Tierra, un islote de soberanía española frente a la costa de Alhucemas, tras partir desde Marruecos en una patera con la intención de llegar a España. Una gran cantidad de estos ocupantes solicita asilo y suplica ayuda a las autoridades españolas.



Entre las personas varadas se encuentran 20 mujeres, tres de ellas embarazadas y seis niños, dos de ellos son bebés de menos de un año. Muchos de los migrantes son de Burkina Faso, Malí o República Democrática del Congo, susceptibles de solicitar protección internacional, según han alertado organizaciones de defensa legal como el Servicio Jesuita a Migrantes y la Coordinadora de Barrios.



Una de las mujeres a bordo de la patera es de Malí y se encuentra con su hermana. No quiere volver a Marruecos ya que temen acabar en prisión. "Huimos de la guerra. No queremos que nos expulsen de España, queremos asilo", manifiesta la chica maliense en declaraciones a la SER. "Somos de Malí, allí mataron a nuestros padres, estoy aquí con mi hermana, huimos a Marruecos buscando un trabajo pero hemos encontrado lo contrario, ni un salario mínimo, viviendo en el bosque", lamenta. "Estamos en riesgo de acabar en prisión si nos llevan allí, eso es lo que los marroquíes nos han dicho esta mañana. Por favor, ayúdennos" pide la mujer junto a su hermana.



Helena Maleno, defensora de Derechos Humanos en Caminando Fronteras, pide que se vele por los derechos fundamentales de estas personas que ahora mismo se encuentran en territorio del estado español. "La expulsión de estos migrantes vulnera leyes internacionales sobre deportaciones colectivos, además de la propia ley de extranjería española", afirma Maleno.



El Defensor del Pueblo, Fernández Marugán ha admitido a trámite una queja de Coordinadora de Barrios que le solicita que actúe junto al gobierno ante el riesgo de que este grupo, pueda ser expulsado a Marruecos desde el islote de soberanía española. En 2020, Fernández Marugán señalaba sobre las llegadas a las islas africanas de soberanía española que no se pueden realizar sin respetar el derecho a pedir asilo o en base al cumplimiento de la ley de Extranjería.



Fuentes de Cruz Roja aseguran a la SER que de momento no han sido activados para preparar ningún dispositivo en el puerto de Melilla para recibir a este grupo de solicitantes de asilo.