El doctor Carballo advierte sobre las próximas variantes: "Estas sí se han enfrentado a la vacuna"

El doctor César Carballo ha vuelto a repasar en el programa de televisión 'La Sexta Noche' las últimas noticias de la pandemia del coronavirus, y ha querido lanzar un mensaje de advertencia, pese a los avances en la vacunación, para no bajar la guardia, porque el peligro sigue ahí. En concreto, ha hecho referencia a las próximas variantes. "La variante delta no se ha enfrentado a la vacuna" , explica, señalando que "surge antes". Por tanto, hay un riesgo inminente: "Todavía no tenemos ninguna variante que se haya enfrentado a las vacunas". Y añade, "lo que va a surgir ahora van a ser variantes que sí se han enfrentado a la vacuna".

El médico de Urgencias explica también que "surgió en octubre del 2020, antes de que las vacunas se pusieran, con lo cual la delta ya ha tenido un escape inmunológico sin enfrentarse a ninguna vacuna". "¿Con qué nos vamos a enfrentar ahora?", se pregunta, y también sostiene que las terceras vacunas para países ricos antes que ayudar a pobres "es un gran error".

Crítico con la situación en los hospitales

El doctor tampoco ha valorado positivamente lo que se está viviendo en las Urgencias de Madrid. Según él, cada verano se repite porque las plantillas durante vacaciones están al límite de efectivos por las vacaciones. "Al 120% aguantamos todos los años", denuncia. "Ya no se aguanta más", asegura, a raíz de lo sucedido con la pandemia, que ha aumentado el trabajo a los sanitarios.

"Este verano, que pensamos que la quinta ola solo iba a afectar a jóvenes y no iba a traer hospitalizados, pues sí los ha traído", lamenta. Y concluye lanzando un mensaje de advertencia para todos, sobre todo en estos momentos en los que parece que con la vacunación está todo acabado: "Lo que nos ha enseñado la variante Delta es que no nos podemos confiar". "No solamente la delta, sino lo que venga detrás, probablemente tensione aun más un sistema sanitario que está al límite", finaliza el tertuliano de La Sexta.