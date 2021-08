El PSG abre la puerta a una negociación al considerar "insuficiente" la oferta del Real Madrid por Mbappé

Leonardo Nascimento, director deportivo del PSG, ha dejado abierta la puerta a un traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid. Lo ha hecho en una entrevista concedida a varios medios, entre los que se encuentran la emisora RMC y el diario 'L'Equipe'.

El responsable deportivo del club francés ha confirmado la oferta realizada por el club blanco, aunque no su cuantía. Y ha acusado a la entidad presidida por Florentino Pérez de actual de un modo "no correcto" e "ilegal" en los dos últimos años. "Su comportamiento es irrespetuoso, inaceptable y es ilegal ofertar un año después del final del contrato de Kylian y siete días después del cierre del mercado", dice.

🗨️ "Así se mueve por dentro el bombazo de lo que resta de verano con tres actores principales: Mbappé, el Madrid y el PSG... y un cuarto, Cristiano, que espera su hueco en el PSG"



🎙 La opinión de @PacojoSER

📻 Sigue escuchando @SERDeportivos https://t.co/lcVhCw5gxn pic.twitter.com/KIASqVgXLj — SER Deportivos (@SERDeportivos) August 25, 2021

"Si quiere irse, se irá"

Pero a lo largo de la entrevista queda claro que el club parisino asume que es más que difícil que pueda retener al delantero. "Si un jugador quiere irse, se irá. Pero será en nuestros términos. Esto se aplica tanto a Kylian como a todos los demás jugadores [...] Tanto si se va como si se queda, será bajo nuestras condiciones. No cerramos la puerta a nadie si se quiere ir", asegura Leonardo.

Además, señala que la oferta hecha por el conjunto blanco "a siete días del final del mercado" está "muy lejos" de las pretensiones del club, que recuerda que tendría que dar una parte al Mónaco, club del que procedía el delantero. De esa forma, deja abierto todo claramente a una negociación sobre la cantidad del traspaso del jugador.

"Si el Real hizo una oferta una semana antes del final del período de transferencia, es porque el jugador quiere irse. Si Kylian quiere hablar y decir que no quiere irse, entonces no se irá porque ese es nuestro deseo. Real habla con la familia, la comitiva, de lo contrario no habrían actuado así", añade.