Guardiola: "Mi siguiente paso será una selección, pero cuando acabe con el City me tomaré un descanso"

Pep Guardiola ha sorprendido este miércoles en una charla en el portal brasileño especializado en finanzas, XP Investimentos, al declarar que cuando finalice su contrato con el Manchester City quiere tomarse un descanso y que le gustaría entrenar a una selección.

Al ser preguntado por su futuro, Guardiola fue muy claro. "El próximo paso será una selección, si se da la posibilidad, claro, pero una selección será el próximo paso".

Tras esto, al ser una charla telemática con un portal brasileño, obviamente el entrevistador le pregunto por la posibilidad de entrenar a la selección de Brasil, algo sobre lo que no se quiso mojar.

"Yo creo que Brasil va a tener siempre entrenadores brasileños, que por cierto creo que tienen muy buenos. No pienso absolutamente en ninguna selección, solo digo que después ya de siete años en este equipo no sé si estaré más, creo que voy a descansar un poco, llevo ya muchos años y tengo que parar pararme para ver qué hemos hecho, aprender de otros entrenadores... y en ese proceso de parar si sale una selección... probablemente me gustaría entrenar en un Europeo, una Copa América, un Mundial... me gustaría vivirlo", declaró.

Su trayectoria con el Manchester City

El entrenador catalán llegó al equipo británico en el verano de 2014, hace siete años, y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023, por lo que de no ampliar su vinculación estaría 9 temporadas con el City.

Si bien hasta ahora no ha logrado el título más ansiado, la UEFA Champions League, Guardiola ha marcado sin duda la mejor época del cuadro 'sky blue' de toda su historia: tres Premier League, cinco Copas de la Liga, una FA Cup y dos Community Shield. Además, la pasada temporada guió al equipo inglés a su primera final de la Champions de su historia, aunque cayó derrotado ante el Chelsea.