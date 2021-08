Duro mensaje de Biden a ISIS tras los atentados en Kabul: "Os vamos a cazar y os lo vamos a hacer pagar"

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha ofrecido este jueves un discurso a la nación tras el doble atentado fuera del aeropuerto de Kabul, que ha dejado 12 soldados estadounidenses muertos y otros 15 heridos entre los más de 60 fallecidos y más de 140 heridos que se contabilizan en total.

Es la primera vez que el mandatario ha hablado públicamente del atentado, el primer ataque mortal sufrido por tropas estadounidenses en Afganistán desde febrero de 2020. El ataque se produce a cinco días de la fecha marcada por el propio Biden para el final de la misión de evacuación y la retirada de tropas de Afganistán, el 31 de agosto.

El presidente ha cancelado toda su agenda programada para hoy, en la que había un encuentro con el primer ministro israelí, Naftali Benet, que ha sido aplazado a este viernes y ha pasado la jornada siguiendo de cerca los acontecimientos en Afganistán reunido con sus asesores.

En su discurso Biden ha sido muy tajante a la hora de dirigirse a ISIS-K, grupo que ha reivindicado los ataques de Kabul. El presidente les ha mandado un mensaje muy claro: "No os vamos a perdonar y no lo vamos a olvidar. Os vamos a cazar y os lo vamos a hacer pagar", ha dicho un Biden que ha calificado de "héroes" a los militares que han perdido la vida en los ataques de este jueves y a los que ha dedicado un momento de silencio. Así ha sido la rueda de prensa del mandatario estadounidense:

Los terroristas han atacado como habíamos mencionado que nos preocupaba y que la comunidad internacional había avisado. El ataque es del grupo ISIS-K y ha matado a los militares de guardia en el aeropuerto e hirió a una serie de civiles. También han muerto civiles.

He estado en constante contacto con militares en el Pentágono y Afganistán. Los militares que han dado su vida son héroes que estaban en una misión para salvar la vida de otros. Eran parte de un esfuerzo de evacuación como no se ha visto en la historia con más de 100.000 socios estadounidenses.

Tanto Jill como yo lo sentimos muchísimo. Nos sentimos ultrajados y heridos. Como padre de alguien que ha servido en el ejército, cuando volvió mi hijo después de un año en Irak, le diagnosticaron cáncer en el cerebro y le perdimos. Como muchos de vosotros, tenemos una idea de lo que sienten las familias de estos valientes que han perdido la vida.

Las vidas que hemos perdido hoy son en servicio de la libertad y en el servicio a los demás. Los que han caído hoy son héroes estadounidenses.

Los que han realizado este atraque que sepan lo siguiente: no os vamos a perdonar y no lo vamos a olvidar. Os vamos a cazar y os lo vamos a hacer pagar. Voy a defender a nuestra gente con todo lo que tengo a mi disposición.

Hemos tenido que diseñar la operación bajo estrés fuerte. Sabíamos que iba a haber ataques y hemos estado en contacto constante con nuestros militares.

No nos van a parar los terroristas. No van a parar nuestra evacuación. Vamos a seguir con la misión. Vamos a atacar a ISIS-K y a sus líderes. Cuando queramos y donde sea. Estos terroristas no van a ganar. EEUU no será intimidada. Tengo toda la confianza del mundo en nuestros militares.

He instruido a los militares y les he dicho que necesiten lo que necesiten se lo daré. Si necesitan más tropas se las voy a conceder.

No ha sido un error cooperar con los talibanes. Estamos en una situación en la que los militares afganos colapsaron en 11 días. La prioridad es que ISIS-K no se haga más grande. Es interés nuestro salir del país en la fecha indicada.

Tengo la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido. Sabes igual que yo que el presidente anterior hizo un acuerdo con los talibanes para sacar a todas las tropas de Afganistán. Esto fue hace un año y a cambio se comprometieron a que los talibanes iban a atacar a otros pero no a las fuerzas estadounidenses. Creo que hay un problema. Ha habido algunos heridos, otros han muerto y el motivo por el que no ha habido ataques a estadounidenses hasta ahora fue porque hubo un acuerdo con Trump para salir antes del 1 de mayo y por eso no se atacó a estadounidenses hasta ahora.