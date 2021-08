Una serie española entre las mejores de Netflix, según 'The New York Times' (Y no es 'La Casa de Papel')

Las producciones de Netflix están en su punto más álgido, y por ello no es de extrañar que medios como 'The New York Times' apuesten por elaborar una lista con su top 50. Y entre estas recomendaciones entre las que destacan principalmente series británicas y americanas, una española ha conseguido colarse entre las primeras 20 mejores series de la plataforma según el periódico estadounidense.

Una serie que, además, en España ha triunfado desde su estreno. Y no es 'La Casa de Papel', que ya ha ostentado privilegios durante estos años en listas alrededor del mundo. Este año ha sido la oportunidad para 'Sky Rojo', que es de los mismos creadores y ha triunfado en el país con sus dos primeras temporadas.

'Sky Rojo', de las mejores recomendaciones de Netflix

El periódico de hecho habla de ella como una sobre carga sensorial que podría haber sido dirigida por Quentin Tarantino, y es que la estética y el ritmo de la serie envuelven al espectador en una trama que guarda una dura crítica contra la prostitución.

Aunque algunos espectadores han considerado a la serie como demasiado idílica o surrealista, lo cierto es que se ha convertido en todo un fenómeno con miles de reproducciones, y por eso ha sido elegida por 'The New York Times'. Además, en el estreno de la segunda temporada, fue elegida para promocionarse en Times Square.

Protagonizada por Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yany Prado, la serie cuenta la historia de tres prostitutas que huyen de un club y de las manos de su proxeneta, Asier Etxeandía, pero serán perseguidas por él y sus dos socios, Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer.

Las 50 mejores series de Netflix según 'The New York Times'

1. Friday Night Lights

2. 30 Rock

3. Maestros del Universo: Revelación

4. Creo que deberías irte con Tim Robinson

5. Sophie: Un asesinato en West Cork

6. El topo

7. Feel good

8. Dirty Jhon

9. Lupin

10. Sweet Tooth

11. High on the Hog

12. Finales felices

13. Russian Doll

14. La vida en color

15. Selena: La Serie

16. Shtisel

17. El juego

18. La convivencia de Kim

19. Sky Rojo

20. Asesinato entre los mormones

21. Nadiya Bakes

22. Babylon Berlín

23. Last Chance U

24. Orange is the New Black

25. Yo nunca

26. The Sinner

27. La persecución

28. City of Ghosts

29. Los Bridgerton

30. The good place

31. Jane the Virgin

32. Pretender que es una ciudad

33. Avatar: El último maestro aire

34. Song Exploder

35. Ozark

36. Big Mouth

37. Outlander

38. Gambito de Dama

39. El circo volador de Monty Python

40. La maldición de Bly Manor

41. Cuando nos ven

42. Ella tiene que tenerlo

43. Star Trek: Deep Space Nine

44. Pose

45. Gentefied

46. Better Call Saul

47. Derry Girls

48. Stranger Things

49. BoJack Horseman

50. Halt and Catch Fire