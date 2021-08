Ancelotti se deshace en elogios hacia Vinicius: "Es un titular"

El pulso por un puesto que mantienen el belga Eden Hazard, a quien Carlo Ancelotti le concedió un papel "muy importante" en su equipo, y el brasileño Vinicius, al que calificó de "titular" pese a salir desde el banquillo las dos primeras jornadas, no lo resolvió el técnico italiano para el encuentro ante el Betis.

¿Será titular Vinicius o lo será Hazard?

"Hazard es un jugador muy importante para nosotros. Ha jugado los primeros dos partidos, está recuperando de un periodo de lesiones y lo está haciendo muy bien, está muy enchufado. Tiene una muy buena motivación", elogió.

Sin embargo, el técnico madridista también resaltó el inicio de temporada de Vinicius, autor de tres tantos en los 55 minutos que ha estado sobre el césped.

"Vinicius es un titular", afirmó Ancelotti. "No ha empezado los dos partidos, pero ha marcado tres goles saliendo desde el banquillo. Es lo que pido a los jugadores que entran en el campo. Tiene una racha muy buena, lo estoy evaluando, mañana se verá si empieza o entra al partido más tarde".

"Su racha es muy buena, la valoro y me gusta mucho, porque ha marcado tres goles en una hora cuando el año pasado marcó lo mismo en toda la liga. Puede marcar muchos goles con nosotros sin ser un delantero centro", resaltó.

🚨👉 Esta es la convocatoria del Real Madrid para el partido frente al Betis



❌ Lo más destacado las ausencias de Nacho, Marcelo y Mendypic.twitter.com/czMUONAhSY — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 27, 2021

Centrado en el duelo del Benito Villamarín ante el Betis, Ancelotti señaló como clave mejorar la faceta defensiva de su equipo tras encajar tres tantos en la visita al Levante.

"No trabajamos para empatar, en el Real Madrid no se puede trabajar por el empate que a veces puede ser bueno. El del Levante no era bueno porque cuando estás acertado en ataque tienes que defender mejor. Hay que hacerlo mañana para intentar ganar", apuntó.

Nacho no estará

Confirmó la baja de Nacho Fernández, al que calificó tras la primera jornada de defensa pesimista porque siempre piensa que puede pasar algo y está alerta. Espera que todos los que jueguen ante el Betis se contagien de la actitud.

"El pesimista Nacho no está, vuelve el pesimista Carvajal", informó. "Los que son optimistas hay que hacerlos pesimistas. El trabajo defensivo es de sacrificio y concentración, todos pueden defender, algunos son más físicos, otros utilizan más el posicionamiento en el campo. Es un trabajo de sacrificio y no es solo de los defensas, también de la colocación de los medios y los delanteros. El fútbol de hoy no te permite defender con siete, hay que defender con once".

De su rival, el Betis, Ancelotti destacó que pese a no comenzar bien la temporada "es un equipo que juega bien" y "que se ha reforzado", dirigido por "un entrenador con mucha experiencia" como Manuel Pellegrini.

"Tenemos que mejorar el aspecto defensivo que ha fallado en el segundo partido ante el Levante y tenemos que estar acertados en ataque, donde lo hicimos bien. La llave mañana será defender bien", sentenció.