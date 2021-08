Florentino Pérez tomó con fuerza el mando del Real Madrid en un año 2000 en el que su proyecto faraónico empezó a tomar forma con contrataciones que atrajeron las miradas del mundo del fútbol por el peso de sus nombres. Su llegada a la presidencia abrió la puerta a los llamados 'galácticos' que conformaron un equipo de época. Figo, Ronaldo o Beckham se sumaron entonces a un vestuario en el que su estrella más codiciada fue un Zinedine Zidane que a la postre acabaría teniendo un vínculo de blanco mucho más allá de su tiempo en activo.

La historia entre 'Zizou' y el madridismo nació de un mensaje escrito a bolígrafo en una servilleta. En ella, el presidente blanco se dirigió al entonces jugador de la Juventus de Turín durante una gala preguntándole si le gustaría jugar en la 'Casa Blanca'. La propuesta recibió un firme "yes" que empezó a labrar un fichaje que llevó detrás una negociación nunca vista.

Zidane se convirtió en objeto de deseo del madridismo cuando comandaba el medio campo de una Juve a la que se incorporó como flamante campeona de Europa. Como 'bianconero', sin embargo, no fue capaz de reeditar este éxito. Lo que sí hizo fue despuntar en el campo dejando auténticas maravillas con el balón, erigiéndose como estrella de un gigante europeo y coronándose incluso como mejor jugador del mundo en 1998 y con un Mundial bajo el brazo.

Retour en images sur quelques actions de Zidane sous le maillot de la Juventus. 🇫🇷 pic.twitter.com/v42qlvtiDb — Le Corner (@Le_Corner_) July 14, 2021

Una cifra que rompió barreras

El cartel de un superdotado con la pelota llamado a marcar época hizo que el aterrizaje en la 'Casa Blanca' llevara por medio unas negociaciones de dimensiones nunca vistas a pesar de las ganas del Real Madrid y Zinedine Zidane de unir sus caminos. Desde la posición de la 'Vecchia Signora', carecía de sentido traspasar a su mejor jugador, con contrato en vigor, a un rival directo por ocupar el trono de la Champions League.

No obstante, el tira y afloja incentivado con la finalización del curso 2000/2001 acabó reduciendo las diferencias. A comienzos del mercado veraniego, ya a principios de julio, ambas partes alcanzaron el acuerdo que pondría patas arriba al mundo del fútbol. La Juventus dejó marchar a su talismán, pero a cambio percibió el mayor desembolso que se había gastado nunca en un jugador: 75 millones de euros. Con el dinero por delante, 'Zizou' pudo presentarse en el Santiago Bernabéu ante una expectación máxima mientras sus ex conseguían reconstruir su plantilla con varios fichajes que no hubieran sido posibles sin su traspaso.

Zinedine Zidane en su presentación como jugador del Real Madrid / Getty Images

El dineral de récord gastado en aquel entonces es prueba en la actualidad de la inflación que ha vivido el mercado en lo que va de siglo. El precio de los jugadores de talla mundial se ha multiplicado hasta cifras que ya han superado los 200 millones. Bien lo sabe el propio Real Madrid este verano, que incluso ha recibido una negativa a una oferta de 160 millones por Kylian Mbappé que hubiera supuesto un nuevo registro a batir en la entidad.

Nuevo 'gallo' en la galaxia

Pero el talento fuera de dudas de Zidane tuvo sus momentos de flaqueza al inicio. La adaptación no fue sencilla, tanto por el cambio de liga y de país como por la lucha de egos en un vestuario plagado de estrellas reclamando su sitio.

En El Larguero, el periodista Manuel Jabois ha recordado unos comienzos en los que la bienvenida se dio con la boca pequeña entre algunas de las figuras. Este ambiente llegó a provocar que el mismo Zidane llamara a las puertas de Florentino Pérez para contarle su preocupación e incluso pedir una salida que hubiera cambiado todos los guiones. La negativa del presidente y su empeño por ver triunfar al llamado 'Madrid de los Galácticos' terminó por ser fundamental para dar confianza a un proyecto que se hizo hueco en la historia, pese a que sus disparadas expectativas no se completaron del todo.

De añorar una salida, Zidane pasó en cuestión de meses a erigirse como el gran héroe de la novena Copa de Europa levantada por el Real Madrid. Vídeo y estampa para el recuerdo es ya su gol de volea en la mismísima final frente al Bayer Leverkusen para encaminar el título. Esta fue la primera gran alegría de blanco de un '5' mítico que emprendió una historia de amor con el club que continuó después de su retirada en 2006.

#QuédateEnCasaConElVBARCaracol



⚽️🏆Se cumplen 18 años de la volea de Zidane.



El 15 de mayo de 2002, el exjugador de Real Madrid marcó este gol ante Bayer Leverkusen, en la final de la Champions League.



🚀🚀🚀



🎥 @ChampionsLeague

pic.twitter.com/q9v8F2XuZ1 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) May 15, 2020

Comienzo de una relación de tres etapas

Formación técnica mediante, el gran fichaje 'galáctico' de la primera era en el poder de Florentino Pérez regresó también de la mano del que fuera su presidente tras otra 'operación retorno' en la directiva. Siete años después de una despedida discreta que tenía el foco en un final por todo lo alto en el Mundial de Alemania, Zidane regresó a Madrid para instaurarse, casualmente, en el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti para ser su segundo entrenador.

De ahí, el exfutbolista pasó a tomar las riendas del Real Madrid Castilla y del primer legado, ampliando su legado hasta hace solo unos meses. Tras anunciar su marcha en 2018 como flamante tricampeón consecutivo de Europa, su gratísimo recuerdo obligó a la directiva a hacer una rellamada unos meses después para encauzar de nuevo la situación tras un curso decepcionante. La última ruptura, al igual que sus dos precedentes, fue a petición de un Zidane que poseía contrato en vigor, dejando en su puesto un vacío que ha llenado de incógnitas el futuro del equipo.